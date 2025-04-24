DOLAR
38,31 0,06%
EURO
43,68 -0,53%
ALTIN
4.109,84 -0,86%
BITCOIN
3.569.705,64 0,6%

Özbekistan ve Türkmenistan, Stratejik Ortaklığı Güçlendiriyor

Özbekistan ve Türkmenistan liderleri, dostluk ve stratejik ortaklığı pekiştirmek için Semerkand'da bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 19:43
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 19:43
Özbekistan ve Türkmenistan, Stratejik Ortaklığı Güçlendiriyor

Özbekistan ve Türkmenistan İlişkileri Pekişiyor

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, resmi ziyaret için ülkede bulunan Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile bir araya geldi. İki lider, ülkeler arasındaki iyi komşuluk ve stratejik ortaklık ilişkilerinin güçlendirilmesi üzerine kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi.

İşbirliği ve İlişki Gelişimi

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden alınan bilgilere göre, Mirziyoyev, tarihi Semerkand şehrinde gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği durumu ve gelecekteki perspektifler üzerinde durdu. Dostluk, iyi komşuluk ve stratejik ortaklık ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ile ilgili meseleler masaya yatırıldı.

Kültürel Etkinlikler ve Ortak Projeler

Görüşmede, Özbekistan’da gerçekleştirilecek Türkmenistan Kültür Günleri etkinliği ve Hive şehrinde düzenlenecek Özbekistan-Türkmenistan Bölgeler 3. Forumu konularında da mutabakat sağlandı.

Mirziyoyev ve Berdimuhamedov, ayrıca Orta Asya+ formatında düzenlenecek zirveler ile bu yıl Taşkent’te yapılacak Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Konseyi 7. Toplantısı hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

Dostluğun Pekiştirilmesi

Görüşmelerin ardından Mirziyoyev, Berdimuhamedov’a Özbekistan'ın en yüksek devlet nişanlarından biri olan "Dostluk Nişanı"nı takdim etti ve onun iki ülke arasındaki geleneksel dostluk ilişkilerine yaptığı katkıyı vurguladı. Berdimuhamedov'un çabaları sonucunda Özbek-Türkmen ilişkilerinin yüksek bir seviyeye ulaştığını belirtti.

Kültürel Miras Etkinlikleri

Berdimuhamedov, Mirziyoyev ile birlikte Semerkand’daki Hazreti Hızır Külliyesini ziyaret ederek merhum Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un mezarına çelenk bıraktı. Ayrıca, "İpek Yolu Semerkand" uluslararası turizm merkezindeki "Ebedi Şehir" külliyesinde düzenlenen kültürel etkinlikte, iki ülkenin zengin kültürel mirasını sergileyen el sanatları ve halk oyunları gösterildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), ülkede resmi temaslarda bulunan Türkmenistan...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), ülkede resmi temaslarda bulunan Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov (solda) ile bir araya geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), ülkede resmi temaslarda bulunan Türkmenistan...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), ülkede resmi temaslarda bulunan Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov (solda) ile bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

19 Mayıs 2025 Hangi Gün? Resmi Tatil Müjdesiyle Kutlamalar Başlıyor!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fransa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı
2
Sivas'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
3
MINDS International'ın 38. Konferansı Atina'da Gerçekleşti
4
Milli Savunma Bakanı Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ile Görüştü
5
Çorum'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı!
6
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!
7
Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

AFAD'dan Kritik Uyarı: İstanbul'un Deprem Risk Haritası Açıklandı

Temmuz 2023 Emekli Zamları Beklentisi: SSK ve BAĞKUR Maaşları Artıyor

19 Mayıs 2025 Hangi Gün? Resmi Tatil Müjdesiyle Kutlamalar Başlıyor!

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu