Özbekistan ve Türkmenistan, Stratejik Ortaklığı Güçlendiriyor

Özbekistan ve Türkmenistan İlişkileri Pekişiyor

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, resmi ziyaret için ülkede bulunan Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile bir araya geldi. İki lider, ülkeler arasındaki iyi komşuluk ve stratejik ortaklık ilişkilerinin güçlendirilmesi üzerine kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi.

İşbirliği ve İlişki Gelişimi

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden alınan bilgilere göre, Mirziyoyev, tarihi Semerkand şehrinde gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği durumu ve gelecekteki perspektifler üzerinde durdu. Dostluk, iyi komşuluk ve stratejik ortaklık ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ile ilgili meseleler masaya yatırıldı.

Kültürel Etkinlikler ve Ortak Projeler

Görüşmede, Özbekistan’da gerçekleştirilecek Türkmenistan Kültür Günleri etkinliği ve Hive şehrinde düzenlenecek Özbekistan-Türkmenistan Bölgeler 3. Forumu konularında da mutabakat sağlandı.

Mirziyoyev ve Berdimuhamedov, ayrıca Orta Asya+ formatında düzenlenecek zirveler ile bu yıl Taşkent’te yapılacak Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Konseyi 7. Toplantısı hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

Dostluğun Pekiştirilmesi

Görüşmelerin ardından Mirziyoyev, Berdimuhamedov’a Özbekistan'ın en yüksek devlet nişanlarından biri olan "Dostluk Nişanı"nı takdim etti ve onun iki ülke arasındaki geleneksel dostluk ilişkilerine yaptığı katkıyı vurguladı. Berdimuhamedov'un çabaları sonucunda Özbek-Türkmen ilişkilerinin yüksek bir seviyeye ulaştığını belirtti.

Kültürel Miras Etkinlikleri

Berdimuhamedov, Mirziyoyev ile birlikte Semerkand’daki Hazreti Hızır Külliyesini ziyaret ederek merhum Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un mezarına çelenk bıraktı. Ayrıca, "İpek Yolu Semerkand" uluslararası turizm merkezindeki "Ebedi Şehir" külliyesinde düzenlenen kültürel etkinlikte, iki ülkenin zengin kültürel mirasını sergileyen el sanatları ve halk oyunları gösterildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), ülkede resmi temaslarda bulunan Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov (solda) ile bir araya geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), ülkede resmi temaslarda bulunan Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov (solda) ile bir araya geldi.