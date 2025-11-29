Özcan - Özlü Sosyal Medya Atışması Gündem Oldu

Belediye Başkanlarının Sosyal Medya Çatışması

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü arasında sosyal medyada yaşanan karşılıklı paylaşımlar gündeme oturdu.

Özlü'nün Bolu açıklamaları

Geçtiğimiz gün Dr. Faruk Özlü, Bolu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Açıklamada, Bolu'nun doğasını beğendiğini söyleyen Özlü, "Tanju bey kaostan beslenen bir politika izliyor. Bizim tarzlarımız farklı. Bolu’ya gizlice gidiyorum. Kendi arabamla, Bolu’yu çok durgun gördüm. 5-6 yıldır yerinde duruyor. Bolu ve Düzce’nin birlikte çalışmasından yanayım" ifadelerini kullandı.

Özcan'ın yapay zekâ tepkisi

Bu röportaj sonrası Tanju Özcan, Faruk Özlü'nün Bolu'ya gelişini yapay zekâ ile canlandırdığı bir video yayımladı ve paylaşımına şu sözlerle eşlik etti:

"Seni gidi kurnaz Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, demek gizli gizli Bolu’ya geliyorsun Sobelenmişsin ama"

Özlü'nün televizyon ve sosyal medya yanıtı

Bir televizyon programı çıkışında video hakkında konuşan Dr. Faruk Özlü, "O röportajda da söyledim. Tanju Bey bu tip polemikleri çok seven bir arkadaşımız bolupostası.com sitesinden çalıntı haber. Ama benim ona tavsiyem, Akçakoca’ya gelsin, biraz kumda oynasın" dedi.

Ayrıca Özlü, yapay zekâ ile hazırlanmış bir diğer videoyla da yanıt vererek, Tanju Özcan’ın heykel açılışı videosunu ekledi ve Düzce Belediyesi’nin çalışmalarını paylaştı.

