Özcan - Özlü Sosyal Medya Atışması Gündem Oldu

Tanju Özcan ile Dr. Faruk Özlü, yapay zekâ videolar ve karşılıklı paylaşımlarla sosyal medyada atıştı; gerilim iki belediye arasındaki polemiği gündeme taşıdı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 15:18
Özcan - Özlü Sosyal Medya Atışması Gündem Oldu

Belediye Başkanlarının Sosyal Medya Çatışması

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü arasında sosyal medyada yaşanan karşılıklı paylaşımlar gündeme oturdu.

Özlü'nün Bolu açıklamaları

Geçtiğimiz gün Dr. Faruk Özlü, Bolu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Açıklamada, Bolu'nun doğasını beğendiğini söyleyen Özlü, "Tanju bey kaostan beslenen bir politika izliyor. Bizim tarzlarımız farklı. Bolu’ya gizlice gidiyorum. Kendi arabamla, Bolu’yu çok durgun gördüm. 5-6 yıldır yerinde duruyor. Bolu ve Düzce’nin birlikte çalışmasından yanayım" ifadelerini kullandı.

Özcan'ın yapay zekâ tepkisi

Bu röportaj sonrası Tanju Özcan, Faruk Özlü'nün Bolu'ya gelişini yapay zekâ ile canlandırdığı bir video yayımladı ve paylaşımına şu sözlerle eşlik etti:

"Seni gidi kurnaz Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, demek gizli gizli Bolu’ya geliyorsun Sobelenmişsin ama"

Özlü'nün televizyon ve sosyal medya yanıtı

Bir televizyon programı çıkışında video hakkında konuşan Dr. Faruk Özlü, "O röportajda da söyledim. Tanju Bey bu tip polemikleri çok seven bir arkadaşımız bolupostası.com sitesinden çalıntı haber. Ama benim ona tavsiyem, Akçakoca’ya gelsin, biraz kumda oynasın" dedi.

Ayrıca Özlü, yapay zekâ ile hazırlanmış bir diğer videoyla da yanıt vererek, Tanju Özcan’ın heykel açılışı videosunu ekledi ve Düzce Belediyesi’nin çalışmalarını paylaştı.

BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN İLE DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ’NÜN SOSYAL MEDYADAN...

BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN İLE DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ’NÜN SOSYAL MEDYADAN KARŞILIKLI GÖNDERMELİ PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLDU.

BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN İLE DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ’NÜN SOSYAL MEDYADAN...

İLGİLİ HABERLER

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karayazı'da Hava Yastıkları Açılmadı: Tecrübeli Şoför Facianın Önüne Geçti
2
KAIROS Gemisinde Yangın: Soğutma Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
3
Beşiktaş'ta 'Ten Rengi' Sahnelendi: Kadına Yönelik Şiddete Dikkat
4
Beykoz'da Sağanakta Tır Devrildi — Kuzey Marmara Otoyolu'nda 1 Yaralı
5
Muğla'da AFAD Koordinasyon Toplantısı: Vali Akbıyık Başkanlığında
6
Diyarbakır'da CHP Adayı Canan Demir Partiden İstifa Etti
7
Uraloğlu: Kaptan 'Dron saldırısı var' dedi — KAIROS ve VIRAT olayında son durum

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?