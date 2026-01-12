Özer Matlı: Öngörülebilirlik Reel Sektöre İvme Kazandıracak

Özer Matlı: Ekonomide öngörülebilirliğin güçlenmesi reel sektöre ivme kazandıracak

TOBB’deki toplantıda reel sektörün beklentileri ve projeksiyonlar ele alındı

TOBB Genel İdare Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, ekonomi yönetiminin reel sektörle kurduğu güçlü diyalogdan memnuniyet duyduklarını belirtti. Matlı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yapılan görüşmelerin, piyasalara ve işletmelere olumlu yönlü beklenti kazandırdığını vurguladı.

Toplantı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi. Toplantıya TOBB Yönetim Kurulu, Genel İdare Kurulu, Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu ve Yüksek Koordinasyon Kurulu üyeleri katıldı.

Matlı toplantıya ilişkin şunları ifade etti:

"Hazine ve Maliye Bakanımızın finansmana erişimin kolaylaşacağına ve enflasyonun düşeceğine dair açıklamaları, reel sektör için beklentileri güçlendiren bir mesaj niteliğindedir. Piyasalardaki iyileşme işletmelerimizin nakit akışını rahatlatacak, istihdam kararlarını hızlandıracaktır"

Matlı, Bakan Şimşek’in paylaştığı projeksiyonlara dikkat çekerek, yapılan bilgilendirmeler sonrası kısa dönemde enflasyonun yüzde 19,5, yüzde 20 seviyelerine düşeceği ve buna bağlı olarak kredi faizlerinin yüzde 25’ler bandına inmesi yönündeki öngörülerin reel sektör açısından motive edici olduğunu belirtti:

"Sayın Bakanımızın yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmesi sonucu, önümüzdeki kısa süreç içerisinde enflasyonun yüzde 19,5, yüzde 20 seviyelerine düşeceği ve buna bağlı olarak kredi faizlerinin de yüzde 25’ler bandına inmesi yönünde ortaya çıkan öngörülerimiz, reel sektörümüz açısından bizleri motive etmiştir"

Ekonomideki yeni yol haritasının üretim odaklı büyümeyi destekleyeceğini söyleyen Matlı, bütçe disiplini ve kamu borçlanmasının azaltılmasıyla bankaların özel sektöre yönelik para arzını artırmasını beklediklerini aktardı. Matlı, finansal rahatlamanın birkaç ay içinde hissedileceği beklentisini paylaştı:

"Bu tablo, üretim yapan, istihdam sağlayan ve ihracat odaklı büyümeyi hedefleyen reel sektör açısından daha öngörülebilir, dengeli ve destekleyici bir ekonomik ortamın oluşacağına işaret etmektedir. Finansal şartlardaki iyileşmenin, işletmelerimizin nakit akışını rahatlatacağına; yatırım, üretim ve istihdam kararlarını hızlandıracağına inanıyoruz"

Son olarak Matlı, ekonomi yönetimi ile iş dünyası arasındaki diyalog ve istişare kültürünün sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekti ve istikrar vurgusu yaptı:

"İstikrarı önceleyen ve enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdüren bu yaklaşımın, önümüzdeki dönemde iş dünyamızın motivasyonunu ve geleceğe olan güvenini daha da pekiştireceğine inanıyorum. Son dönemde daralmanın en çok hissedildiği başta tekstil gibi sektörlerle ilgili birtakım destek çalışmalarının olacağı beklentisi, ekonomik sıkılaşmanın oluşturduğu gerginliği devlet ve özel sektör iş birliğiyle çözecektir. Ekonomik istikrarın sağlanarak sürdürülebilir kılınması yönünde iş dünyası ve kamu el ele vererek bu başarıyı sağlayacaktır. İş dünyası olarak bizler bugüne kadar olduğu gibi üretmeye, yatırım yapmaya, istihdam oluşturmaya ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Özetle, Matlı’ya göre Şimşek’in açıkladığı projeksiyonlar ve güçlenen diyalog, reel sektörde güveni artıracak ve yatırım, üretim ile istihdam kararlarını hızlandıracaktır.

TOBB GENEL İDARE KURULU ÜYESİ VE BURSA TB YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZER MATLI