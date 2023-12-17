Özgür Demirtaş’ın sosyal medya geliri ortaya çıktı: Aylık 10 milyon TL

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla milyonlarca takipçisi olan ve finans alanında uzman olan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, geçtiğimiz aylarda sosyal medya platformu X’te abonelik sistemi başlattı. Bu sistem sayesinde, Demirtaş’ın takipçileri aylık 350 TL karşılığında onun özel içeriklerine, grafiklerine, yorumlarına, ipuçlarına ve soru-cevap yayınlarına erişebiliyor. Demirtaş, bu abonelik sistemiyle sadece finans alanında ilgili olan iş insanları, yatırımcılar, öğrenciler ve beyaz yakalılara hitap ettiğini söylüyor.





Aylık 10 Milyon TL’lik Ciro

Demirtaş’ın abonelik sistemiyle ne kadar gelir elde ettiği ise merak konusu oldu. Mustafa Vardalı isimli bir Twitter kullanıcısı, yaptığı hesaplamalarla Demirtaş’ın aylık yaklaşık 5 milyon TL ciro yaptığını iddia etti. Vardalı, Demirtaş’ın paylaştığı içerik sayısının bu gelir için yetersiz olduğunu da belirtti. Ancak Vardalı, daha sonra Demirtaş’ın Space yayınlarını da hesaba kattığında, gelirin 10 milyon TL’ye yaklaştığını fark etti. Vardalı, bu rakamı sosyal medyada paylaştıktan sonra Demirtaş tarafından engellendiğini de duyurdu.

Aboneleri Zengin İnsanlar

Demirtaş ise, sosyal medya gelirinin gündeme gelmesi üzerine, abonelik sistemini kaldırmayacağını ve çok mutlu olduğunu söyledi. Demirtaş, “Abonelerim zaten zengin insanlar. Abonelik parası onlar için önemsiz. Abonelikten çıkmak isteyen çıksın, benim için fark etmez. Ben 12 yıldır her şeyi herkesle ücretsiz paylaşıyorum, paylaşmaya da devam edeceğim. Abonelere anlattığım şeyler ise işinize yaramazsa, kaçırdığınız bir şey yok demektir.” dedi.





Özgür Demirtaş kimdir?

Özgür Demirtaş, Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı, mühendis, akademisyen ve yazardır. 1977 yılında İstanbul’da doğmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş, daha sonra ABD’de Cornell Üniversitesi’nde finans doktorası yapmıştır. 2009 yılından beri Sabancı Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla finans alanında bilgilendirme ve eğitim vermekte, gündeme ilişkin yorumlar yapmaktadır.



Özgür Demirtaş’ın sosyal medya geliri ne kadar?

Özgür Demirtaş, sosyal medya platformu X’te başlattığı abonelik sistemiyle aylık 10 milyon TL’ye yakın gelir elde etmektedir. Bu gelir, abonelerinin ödediği 350 TL’lik ücretten ve Space yayınlarından oluşmaktadır.

Özgür Demirtaş’ın abonelik sistemi nedir?

Özgür Demirtaş’ın abonelik sistemi, sosyal medya platformu X’te uyguladığı bir sistemdir. Bu sistem sayesinde, Demirtaş’ın takipçileri aylık 350 TL karşılığında onun özel içeriklerine, grafiklerine, yorumlarına, ipuçlarına ve soru-cevap yayınlarına erişebilmektedir. Demirtaş, bu sistemle sadece finans alanında ilgili olan iş insanları, yatırımcılar, öğrenciler ve beyaz yakalılara hitap ettiğini söylemektedir.