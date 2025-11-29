Özgür Özel: "CHP Eskiye Döndürmek İsteyenlerden Arınacak" — 39. Kurultayda İktidar Mesajı

Özgür Özel: "CHP Eskiye Döndürmek İsteyenlerden Arınacak"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 39. Olağan Kurultay ikinci oturumunda partisinin değişim ve iktidar mesajını net biçimde verdi. Özel, "CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak. Artık kimse bizi yenilgiye alıştıramayacak" ifadelerini kullandı.

Kurultayın Açılışı ve Genel Görünüm

Divan Başkanı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlücenin konuşmasıyla saat 10.00'da yeniden toplanan kurultayda, Özel eşi Didem Özel ile salona gelerek partilileri selamladı. Kurultayın ilk günü program, tüzük ve kurultay yönetmeliğinin oylanmasıyla seyircisiz tamamlandı; bugün ise delegeler salonun yerini aldı.

Salon girişinde CHP Gençlik Kolları tarafından hazırlanan, üzerinde "Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz" yazılı ve tutuklu belediye başkanlarının çizimlerini içeren büyük bir afiş asıldı. Kurultayda tutuklu İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun video mesajı da yayımlandı.

CHP'nin Tarihsel Misyonu ve Kurultayın Önemi

Konuşmasında CHP'nin Türkiye'nin kurucu iradesini temsil ettiğini vurgulayan Özel, partinin geçmişte ağır bedeller ödediğini ve 12 Eylül döneminde kapatıldığını anımsattı: "Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı ateşi söndürmeye kimsenin gücü yetmemiştir, bundan sonra da yetmeyecektir." Özel, kurultayların hem parti hem ülke gündemini şekillendirdiğini belirtti.

Programın bütünlüğüne işaret eden Özel, "Burada yapılan tartışmalardan sonra oybirliği ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 ilden gelen, seçilmiş bin 200 delegesinin ve tüm doğal delegelerinin oybirliği ile programımızı hazırladık" dedi ve partinin "Şimdi iktidar zamanı" diyerek ayrılmaya hazır olduğunu kaydetti.

Adaylık ve İktidar Hedefi

Özel, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olduğunu vurguladı: "Ekrem İmamoğlu adayımızdır, A planımız da B planımız da Z planımız da budur." Mücadelenin meşru yolunun sandık olduğunu ifade ederek rakiplerine "Hodri meydan" çağrısı yaptı.

Kurultayın muhalefetteki son kurultayı olduğu mesajını da ileten Özel, "40'ıncı kurultay, iktidardaki ilk kurultayımız olacak" diyerek iktidara yürüme taahhüdünü yineledi.

Parti İçi Değişim ve Arınma Mesajı

Parti içinde yenilenme sürecine değinen Özel, verilen değişim sözünün uygulandığını belirterek kadrolar, tüzük ve parti programının yenilendiğini söyledi. Özel, partide eskiye dönme çabalarına karşı kararlı bir arınma mesajı vererek bazı kesimlerin partiyi "yüzde 25'e hapsetme" girişimlerine karşı çıktı ve partinin artık yenilgiye teslim olmayacağını ifade etti.

Kürt Sorunu, Komisyon ve İmralı Kararı

Özel, "Kürt Sorunu"nun varlığının inkar edilemeyeceğini belirtti ve CHP'nin bu sorunun demokratik yollarla çözümünü savunduğunu söyledi. TBMM'de komisyon kurulması önerisini dile getirdiklerini aktaran Özel, "Partimizin İmralı'ya gitmeme üzerine aldığı karar yıkıcı değil yapıcıdır" açıklamasında bulundu ve siyasetin milletin rızasıyla yapılmasının önemini vurguladı.

Terörsüz Türkiye ve 29 Maddelik Öneri

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'ye 29 maddelik çözüm önerisi sunduklarını söyleyen Özel, Türkiye'nin demokrasi ve sosyal birikimini bölgesel barışa katkı verecek şekilde kullanma hedefini yineledi: "Biz, terörsüz ve demokratik Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz."

Katılımcılar

Kurultaya Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun yanı sıra AK Parti Genel Başkanı Vekili Mustafa Elitaş ve diğer siyasi partilerin temsilcileri de katılım sağladı.

Özetle, Özgür Özel'in konuşması kurultayda hem iç politikada yenilenme hem de dışa dönük iktidar iddiasını öne çıkardı; CHP, 40. kurultayda iktidara yürümeyi hedeflediğini açıkça ilan etti.

