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Özgür Özel'den Babalar Günü Mesajı: CHP'nin Önceki Genel Başkanları Unutulmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Babalar Günü'nde önceki Genel Başkanları tebrik etti, hastanede tedavi gören Altan Öymen'i ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 15:16
Özgür Özel'den Babalar Günü Mesajı: CHP'nin Önceki Genel Başkanları Unutulmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin önceki Genel Başkanlarının Babalar Günü'nü kutlamak amacıyla bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak tebriklerini iletti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Özel ayrıca tedavi gören Altan Öymen’i de hastanede ziyaret etti ve onun Babalar Günü'nü kutlayarak moral verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Cumhuriyet Halk Partisi önceki Genel Başkanlarından Altan...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Cumhuriyet Halk Partisi önceki Genel Başkanlarından Altan Öymen’i (solda) tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Özel, Altan Öymen’in Babalar Günü’nü de kutladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Cumhuriyet Halk Partisi önceki Genel Başkanlarından Altan...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), Cumhuriyet Halk Partisi önceki Genel Başkanlarından Altan Öymen’i (solda) tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Özel, Altan Öymen’in Babalar Günü’nü de kutladı.

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