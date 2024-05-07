Özgür Özel’den Bahçeli görüşmesine dair ilk açıklamalar

CHP lideri Özgür Özel ve MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün TBMM’de bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Özel, partisinin grup toplantısında Bahçeli ile yapmış olduğu görüşmenin detaylarını açıkladı. Özel, Bahçeli ile yapmış olduğu görüşmenin olumlu ve verimli bir şekilde geçtiğini ifade etti.

MHP lideri ile yaptığı görüşme hakkında Özel, “Sayın Bahçeli’ye yaptığı ev sahipliği ve aktarımlar için teşekkür ediyorum. Eğer görüşme sonrasında ortak bir açıklama yoksa, taraflar kendi ifadelerini paylaşmalıdır. Kürsüden görüşmenin detaylarını paylaşacak değilim. Ancak seçim sonuçlarını değerlendirdiğimiz ve kendilerinin bizi tebrik ettiği bir konuşma geçti aramızda. Bundaki sonraki süreç için de yapıcı değerlendirmeleri karşılıklı olarak yaptık” ifadelerini kullandı.

Özel, “Ülke gündemiyle birlikte dış politika konularını da ele aldık. Hem Filistin hem de Kıbrıs konusunu değerlendirdik. Ülke içinde ana muhalefet partisi olsak da yurt dışından bir Türkiye partisi olduğumuzu kendisine hatırlattım. Emekli maaşı ile ilgili görüşlerimizi de kendisine aktardım. 10 bin TL gibi bir maaşla geçinmenin imkansız olduğunu ifade ettim. Asgari ücretin de günden güne eridiğini, Temmuz’da zam olmaması durumunda ortaya çıkacak sıkıntıları konuştuk” dedi.