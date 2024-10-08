Özgür Özel'den Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekti

Özgür Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kadın ve çocuklara yönelik şiddetle mücadeleye dair önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda, "Kim el veriyorsa elini tutacağız, omuz omuza vereceğiz. Çocuk istismarcıları ve kadın katillerinin bir daha gün ışığı görmemesi için buradayız," dedi.

Özel'den Başsağlığı ve Kınama

Başkan Özel, toplumsal yaşamdaki acı kayıpları dile getirerek, Milli Görüş camiasının önemli simalarından Recai Kutan'a Allah'tan rahmet diledi. Özellikle kadın cinayetlerine ve çocuk istismarına dikkat çeken Özel, bu yıl içerisinde 295 kadının hayatını kaybettiğini vurgulayarak, bunu bir rastlantı olarak görmenin yanlış olduğunu söyledi.

İstanbul Sözleşmesi ve Şiddet Politikaları

Özel, AKP'nin kadınları koruyamadığını ve 2021 yılında İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkmasının en somut kanıt olduğunu belirtti. "İstanbul Sözleşmesi, tüm milletvekillerinin destek verdiği önemli bir uluslararası sözleşmedir. Gerçekten kadınların korunması için gerekli yasaların uygulanması şarttır," dedi.

Devletin Tutumu ve Eylem Çağrısı

Devletin toplumsal mutabakat ile kadına yönelik şiddeti önleme noktasında kararlı olması gerektiğinin altını çizen Özel, tüm siyasi parti kadın kollarını bu konuda harekete geçmeye çağırdı. İstanbul Sözleşmesi'ne dönüş için tüm partilere, "Gelin bu sözleşmeye geri dönelim" dedi.

Gelecek İçin Siyasi Vizyon

Özel, CHP'nin iktidara gelmesi durumunda ilk 10 gün içinde İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden uygulanacağını duyurdu. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert eleştirilerde bulunarak, "Verdiğin sözlerden biri HÜDA PAR'a mı olacak?" ifadelerini kullandı.

Kapalı Oturumda Güvenlik Sorunları Değerlendirildi

Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleşen kapalı oturuma da değindi ve güvenlik tehditlerine karşı net cevaplar beklediklerini ifade etti. "Böyle bir tehdit söz konusu olamaz," dedi.

Sonuç: Özgür Özel, kadına yönelik şiddeti önlemede alınacak her türlü tedbire destek vereceklerini vurgulayarak, tüm siyasi aktörleri sorumluluk almaya davet etti.