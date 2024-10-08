Özgür Özel'den Kritik Açıklamalar: Ekrem İmamoğlu Davası ve Ekonomi Üzerine Değerlendirmeler

Özgür Özel TBMM Grup Toplantısı'nda Önemli Mesajlar Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında gündemi değerlendirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden davayla ilgili yaptığı açıklamada, "Eğer ki bu dava siyasi yasakla sonuçlansın en kötüsü geride kalmadı, en kötüsü önümüzde." ifadelerini kullandı.

İsrail İle Ticaret Ve Saldırılar Üzerine Eleştiriler

Özel, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 47 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirtti ve Türkiye'nin İsrail ile olan ticaretinin devam ettiğini söyledi. Hükümete, "İsrail ile ticaret yasak değil mi?" sorusunu yöneltti.

Ekonomik Sorunların Üstü Kapatılmaya Çalışılıyor

Özgür Özel, Türkiye'deki enflasyon oranlarına ve internet hızına da dikkat çekerek, "Enflasyonu eksi yapmadan fiyatlar düşmez." ifadelerini kullandı. İletişim ve haberleşme maliyetlerinin yüksekliğine değinen Özel, halkın gündeminin ekonomik sorunlar olduğuna dikkat çekti.

Sığınmacı Sorunu ve Esad

Türkiye'nin sığınmacı sorununa da değinen Özel, Esad ile bütünleşik bir çözüm önerisinde bulundu ve hükümetin bu konuda adım atmasını istedi.

Ekrem İmamoğlu Üzerine Taktiksel Yorumlar

İmamoğlu'nun hukuki meselelerine de değinen Özel, bunu bir siyasi yasak olarak değerlendirmediğini, halkın seçim kararını etkilemeye yönelik bir strateji olduğunu vurguladı.

Gülşah Durbay'a Duygusal Destek

Son olarak, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında çıkan haberlere üzüntüsünü dile getirerek, bu tip algı operasyonlarına karşı partinin dimdik ayakta duracağını belirtti.

Özel, "Ne bir Gülşah’ımızı ne de bir Özgür Özel’i yıkamazlar. Biz buradayız!" mesajını verdi.