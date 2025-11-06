Özgür Özel Eskişehir’de: "Beka Sorununu Devlet Bey ile Farklı Tarif Ediyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir programı kapsamında gençlerle bir araya geldi ve beka sorunu ile gençlerin gelecek kaygılarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Gençlerin yurtdışına yönelmesini 'beka sorunu' olarak tanımladı

Özel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye atıfta bulunarak şunları söyledi:

"Devlet bey ile benim aramda bir fark var. O da beka sorunu tarif ediyor, ben de beka sorunu tarif ediyorum."

"Dünyanın gelişmiş ülkelerinin Türkiye'de hayaller kurması beka sorunu değildir, Türkiye'nin gençlerinin o ülkelerde hayal kurması beka sorunudur." Özel, anketlere işaret ederek "her 4 gençten 1 tanesi Türkiye'de kalmayı, 3 tanesi ise fırsatını bulursa dünyanın gelişmiş ülkelerine gitmeyi hayal ediyor." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki

Bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine bazı gazetecilerin gözaltına alınması hakkında da konuşan Özel, "gazeteci arkadaşlarımız, dünya kadar insan yine gözaltına alınmış" diyerek tepki gösterdi ve iktidarın korku siyaseti izlediğini belirtti.

Özel, Eskişehir programında saat 10.00'da Haller Gençlik Merkezi'nde düzenlenen 'Her Gencin Hakkı: Nitelikli, Özerk, Demokratik ve Yaşanabilir Üniversite' paneline katıldı.

Özel'in saat 13.00'te Yeşiltepe Mahallesi'nde Tepebaşı Belediyesi Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi açılış törenine katılması bekleniyor.

ESKİŞEHİR'DE KONUŞAN CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, "DEVLET BEY İLE BENİM ARAMDA BİR FARK VAR. O DA BEKA SORUNU TARİF EDİYOR, BEN DE BEKA SORUNU TARİF EDİYORUM. DÜNYANIN GELİŞMİŞ ÜLKELERİNİN TÜRKİYE'DE HAYALLER KURMASI BEKA SORUNU DEĞİLDİR, TÜRKİYE'NİN GENÇLERİNİN O ÜLKELERDE HAYAL KURMASI BEKA SORUNUDUR" DEDİ.