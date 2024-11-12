Özgür Özel: 'Hayvan hakları ve kadına şiddet yasasında kırmızı alarm!'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Toplantısında Önemli Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı’nda yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirerek, "Hayvan hakları yasasında ve kadına şiddet yasasında olduğu gibi kırmızı alarm. Esenyurt'ta görevli olanlar dışında tüm milletvekillerimiz, etki ajanlığı yasası görüşmeleri sırasında bu yasayı geçirmemek için ellerinden ne geliyorsa onu yapacaklar." dedi.

Bütçe Görüşmeleri ve Ekonomik Gerçekler

Özel, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam eden bütçe görüşmelerine de değinerek, "'Cebimizden 5 kuruş çıkmayacak' dedikleri şehir hastaneleri, otoyollar için tam 5 milyar dolar yani 202 milyar liranın bu sene bütçede cebimizden çıktığını bir kez daha kayda geçirmek isterim." şeklinde konuştu.

Kaz Dağları Ziyareti ve Madencilik Sorunları

Salonda Kaz Dağları’ndan gelen ziyaretçilerin olduğunu belirten Özel, "O madenler yüzünden 80 yaşındaki anamın gözünü yaşlı bırakıyorlar. Bu memleketin derelerini kurutanların da anaların gözünden yaş akıtanların da iki elimiz yakalarında." ifadesini kullandı.

Yargı Düzenlemelerine Tepki

Noterlik Kanunu'ndaki değişikliklere de dikkat çeken Özel, "Geçtiğimiz yasama yılında getirdiler. Direndik, geri çektiler. Şimdi, Türk Ceza Kanunu’na madde ekleyerek getirmek istiyorlar." dedi ve muhalefet gazetecilerin hedef alınacağına dair endişelerini dile getirdi.

Öğrenci Sağlığı Üzerine Açıklamalar

Özel, öğretmen atamalarında mülakat uygulamasını eleştirirken, "İstanbul Planlama Ajansı’nın yaptığı araştırmaya göre, her 3 çocuktan birinin kahvaltı yapmadan okula gittiğini" belirtti. Ayrıca, okullarda ücretsiz öğle yemeği verilmesine ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını duyurdu.

Özel'in Ahmet Özer Açıklamaları

Özel, 13 gündür tutuklu olan Ahmet Özer hakkında yaptığı açıklamada "Esenyurt Belediyesinin çalışanı da Esenyurt'un seçmeni de Ahmet Özer’e namusuna sahip çıkar gibi sahip çıkıyor." dedi.

10 Kasım Törenlerinde Siyaset Eleştirisi

10 Kasım Atatürk’ü anma törenlerinde siyaset yapılmasına karşı olduğunu vurgulayan Özgür Özel, "Bu kürsüde ne dediysem Mardin'de onu söyledim." ifadeleriyle durumu özetledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.