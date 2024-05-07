Özgür Özel miting için tarih verdi: “26 Mayıs’ta Büyük Emekli Mitingi’ne davet ediyorum”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) grup toplantısından konuşan Genel Başkan Özgür Özel, Büyük Emekli Mitingi için tarih verdi. Özgür Özel, “Bu adaletsiz düzene isyan ediyoruz. Tüm emeklileri 26 Mayıs’ta yapacağımız Büyük Emekli Mitingi’ne davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmasında ekonomi politikalarını eleştiren Özel, “KDV 10’dan 20’ye çıkarılıyor. Seçim öncesi ‘KDV artışı planlamıyoruz’ diyorlardı. Bu lafların oyun olduğunu, Mehmet Şimşek’in vatandaşın cebine el atmak üzere olduğunu görüyoruz. Bu kadar holding, toplam verginin onda 1’ini verirken, işçi, memur, yoksul vatandaş yüzde 90’ını veriyor. Bu adaletsiz düzene isyan ediyoruz” dedi.

26 Mayıs’ta Büyük Emekli Mitingi düzenleyeceklerini ifade eden Özel, “Tüm emeklileri ve destek vermek isteyenleri Ankara’ya davet ediyorum. Biz bir söz verdik, şimdi onları unutacak değiliz. Emeklinin hakkını CHP alacak” şeklinde çağrıda bulundu.