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Özgür Özel, Muğla'da MUPA Tanıtımında Yıldızlaşan Siyaset Vurgusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'da MUPA'nın tanıtımında, kadınların ve gençlerin siyasete katılımının önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 20:15
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 20:27
Özgür Özel, Muğla'da MUPA Tanıtımında Yıldızlaşan Siyaset Vurgusu

Özgür Özel’den Muğla’da Önemli Açıklamalar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'da düzenlenen Muğla Planlama Ajansı'nın (MUPA) tanıtım toplantısında önemli mesajlar verdi. "Acelemiz var. Hızla gitmemiz, çok çalışmamız lazım" diyerek 31 Mart seçimlerinde birinci parti olarak kalmayı hedeflediklerini vurguladı.

Muğla'nın Siyaset Kültürü ve Kadınların Rolü

Özel, Muğla'nın sahip olduğu çok sesli siyaset kültürüne dikkat çekerek, "Muğla ve Türkiye'nin bütün kadınlarını CHP'de siyaset yapmaya davet ediyorum" dedi. Ayrıca, kadınların ve gençlerin siyasette daha fazla yer alması için partinin tüzüğünde değişiklikler yapıldığını ifade etti.

MUPA ve Gelecek Vizyonu

MUPA'nın Muğla’nın sorunlarına yakından çözümler üreteceğini belirten Özel, "Muğla'nın tüm sorunları iyi planlamayla aşılabilir" şeklinde konuştu. Geliştirilen projelerin şehirlerin yönetiminde belirleyici olacağını vurguladı.

Türkiye’nin Mevcut Durumu

Özel, ülkenin zorlu süreçlerden geçtiğini belirterek, "Devletle millet karşı karşıya gelirse her zaman millet kazanır" ifadesini kullandı. Anayasa'nın temel maddelerinin korunması gerektiğinin altını çizen Özel, CHP’nin son seçimlerde güçlendiğine ve bu güç ile ülkenin geleceği için çalışmaya devam edeceklerine inandığını belirtti.

Başkanların Desteği ve MUPA’nın Rolü

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, MUPA'nın Muğla'yı geleceğe taşımak için önemli bir adım olduğunu ifade etti. MUPA Başkanı Tansu Özcan, toplantıda yürütülen çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

Özetle, Özgür Özel ve diğer konuşmacılar, Muğla'nın geleceği ve CHP’nin rolüne yönelik güçlü mesajlar verdiler. Hedef, hem partinin başarısını artırmak hem de toplumsal katılımı sağlamaktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Muğla Planlama Ajansı'nın (MUPA) tanıtım toplantısına katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Muğla Planlama Ajansı'nın (MUPA) tanıtım toplantısına katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Muğla Planlama Ajansı'nın (MUPA) tanıtım toplantısına katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Muğla Planlama Ajansı'nın (MUPA) tanıtım toplantısına katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Muğla Planlama Ajansı'nın (MUPA) tanıtım toplantısına katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Muğla Planlama Ajansı'nın (MUPA) tanıtım toplantısına katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Muğla Planlama Ajansı'nın (MUPA) tanıtım toplantısına katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Muğla Planlama Ajansı'nın (MUPA) tanıtım toplantısına katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Muğla Planlama Ajansı'nın (MUPA) tanıtım toplantısına katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Muğla Planlama Ajansı'nın (MUPA) tanıtım toplantısına katılarak konuşma yaptı.

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