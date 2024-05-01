Özgür Özel ve Erdoğan yarın görüşüyor: Görüşme öncesi Özel, eski başkanları aradı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Erdoğan’la yapacağı görüşme öncesinde, partisinin eski genel başkanlarını telefonla aradı. Özel, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu gibi isimleri telefonla arayarak, görüşlerini aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşme öncesinde, eski başkanların fikirlerini alan CHPli lider Özgür Özel, daha önce de MYK ve PM üyeleri, CHPli milletvekilleri, belediye ve il başkanlarının da görüşlerini almıştı.

Erdoğan ve Özel buluşması, yarın (2 Mayıs) saat 16.00’da AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşecek.