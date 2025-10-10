Özgürlük Filosu'nda Alıkonulan 3 Milletvekili Türkiye'ye Döndü

Özgürlük Filosu'nda alıkonulan üç milletvekili Türkiye'ye döndü

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait gemide bulunan Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan önce Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulunan milletvekilleri, İsrail'in müdahalesi ve alıkonulma sürecine ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Sema Silkin Ün: Sumud'dan Özgürlük Filosuna uzanan yolculuk

Sema Silkin Ün, Sumud ile başlayan mücadelelerinin Vicdan ve Özgürlük Filosu ile taçlandığını belirtti. Ün, İsrail'in yasa dışı biçimde müdahale ettiğini vurgulayarak, gemiye yönelik operasyon sonrası kendilerinin 15 saatlik bir yolculukla Aşdod Limanı'na götürüldüğünü anlattı.

Hapishaneye götürülecekleri sırada havalimanında olduklarını gördüklerini, daha sonra çıkarılıp bir polis merkezinde ayrı bölmelerde, Azerbaycan'a gönderilene kadar 12 saat bekletildiklerini kaydeden Ün, "Sumud ile başlayan yolculuğumuz Vicdan'la birlikte, Özgürlük Filosu'yla birlikte neticelenmiş oldu. Aslında Sumud'un açtığı yol, onun kazandığı zafer, Vicdan'la, Özgürlük Filosuyla taçlanmış oldu" dedi.

Ün, Filistin ve Gazze'nin toplumları birleştirdiğini ve sivil direnişe verilen desteğin kıymetli olduğunu ifade etti: "Filistin, Gazze dünyada halkları nasıl birleştiriyorsa, ülkemizde de bütün kesimleri, tüm siyasi partilerimizi birleştirdi. Filistin bereketi, Gazze bereketi böyle bir şey olsa gerek."

Necmettin Çalışkan: Açlıktan ölümlere çare bulunmalı

Necmettin Çalışkan, en önemli konunun açlıktan ölümlere çare bulunması ve soykırıma engel olunması olduğunu vurguladı. Gazze'ye desteğin yükseltilmesi gerektiğini söyleyen Çalışkan, "Bütün insanlık, doğusuyla batısıyla... 86 milyonun hepsi Filistin davasına sahip çıktı" ifadelerini kullandı.

Çalışkan, operasyonların ardından "Bütün dünya siyonist katillerin yaptıklarını... bizzat yaşayarak gördü" diyerek, söz konusu uygulamalara karşı dünya genelinde öfkenin arttığını belirtti. Sumud ve Özgürlük Filosu'na katkı verenlere teşekkür eden Çalışkan, İsrail'i "korkak bir yapı" olarak nitelendirdi ve bu yapının çökmeye mahkum olduğunu savundu.

Mehmet Atmaca: İsrail'i 'devlet' yerine 'örgüt' gibi tanımladı

Mehmet Atmaca, yola çıkarken İsrail'in uygulayacağı her türlü muameleyi göze aldıklarını belirtti. Atmaca, İsrail'i uluslararası hukuku tanımayan ve adalet anlayışından yoksun bir yapı olarak değerlendirdi: "Bir kere daha şahit olduk ki İsrail bir devlet değil, hukuku ya da uluslararası hukuku sayan bir devlet değil, adalet anlayışı olmayan gerçekten bir terör örgütü..."

Atmaca, Sumud ve Özgürlük Filosu'nun abluka kırma amacına doğrudan ulaşıp ulaşamasa da, dünyanın dikkatini Gazze'ye toplamak açısından büyük katkı sağladığını söyledi ve bu yüzden orada bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Ablukanın kalıcı şekilde kırılmasının devletlerin müdahalesiyle mümkün olacağını vurguladı.

Siyasi tepkiler ve destek çağrıları

Havalimanında milletvekillerini karşılayan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Sumud ve Özgürlük Filosu aktivistlerinin özgür Filistin ve Gazze'nin özgürlüğü için bir araç olduğunu belirtti. Arıkan, sağlanan ateşkese temkinli memnuniyet duyduklarını kaydetti ve İsrail hükümetine karşı garantör ülkelere büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gemilerin Gazze'ye merhamet, özgürlük ve umut taşıdığını dile getirdi ve yolda fenalaşarak hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'i rahmetle andı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu Türkiye Temsilcisi ve Mavi Marmara Derneği Genel Başkanı Beheşti İsmail Songür ise dönen milletvekillerine ve filoya katkı veren herkese teşekkür etti. Songür, uluslararası sularda gemilere müdahale eden İsrail'i kınadı ve Gazze'deki ablukanın kırılması için yeni filolar göndermek üzere çalışmalara başladıklarını söyledi.

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen karşılama sonrası milletvekillerinin ifadeleri, Özgürlük Filosu'na ve Gazze'ye uluslararası dikkat çekilmesi açısından önemli bir gündem oluşturdu.

