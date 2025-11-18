Özkan: "Celil Anık Yeniden Yargılanıp Beraat Etmedikçe Aday Olamaz"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, 11 Ocak’ta yapılan genel kurul öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, eski başkan Celil Anık hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunduğunu bildirdi.

Kesinleşen karar ve hukuki inceleme

Özkan, oda yönetiminin hukukçularıyla birlikte söz konusu dosyayı incelediklerini belirterek, karara ilişkin tebligatın kendilerine ulaştığını ve bunun 48 sayfalık kesinleşmiş bir karar olduğunu söyledi. Açıklamaya göre, eski başkan dört ana başlıkta yargılandığı davada üç suçlamadan beraat etti; ancak zimmet suçundan hüküm giydi ve karar kesinleşti. Özkan, Anık’ın yalnızca beraat ettiği bölümleri göstererek kamuoyunda "tamamen beraat etti" algısı oluşturmaya çalıştığını vurguladı.

Adaylık ihtimali ve hukukçuların görüşü

Karar tebligatının ardından oda avukatlarıyla yapılan değerlendirmede, mevcut mevzuat çerçevesinde Anık’ın adaylığının mümkün olmadığı belirtildi. Özkan, Anık’ın "Yargıtay’a taşıyacağım" yönündeki açıklamalarının bir algı oluşturma çabası olduğuna işaret ederek, hukukçuların görüşünü aktardı: zimmet ve irtikap gibi suçlardan hüküm giyen kişilerin yeniden yargılanıp beraat etmedikçe aday olma şansı yok. Ayrıca Özkan, 2029’da bitecek olan 5 yıllık sürenin ardından bile yeniden yargılanma ile beraat edilmediği takdirde kamu görevlerinden ömür boyu mahrumiyetin devam edeceğini söyledi.

Başkan Özkan’dan esnafa çağrı

20 yıl oda başkanlığı yapmış bir kişinin görev süresi sona ermiş olmasına karşın algı oluşturmaya çalışmasını kamuoyunun ve esnafın takdirine bıraktığını ifade eden Özkan, yönetim kurulu olarak genel kurula kadar esnafa hizmet vermeye devam edeceklerini belirtti. Özkan, sözlerine şu ifadelerle son verdi: "Kimseye verilmeyecek hesabımız yok; esnafımız kadirşinastır ve hakkı olana hakkını verecek." Ayrıca üyeleri bu konuda uyanık ve dikkatli olmaya çağırdı ve mevcut şartlarda söz konusu şahsın aday olma ihtimalinin bulunmadığını yineledi.

İZMİR ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI ERKAN ÖZKAN