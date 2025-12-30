Özlem Çerçioğlu: Sanat Her Kesime Ulaşmalı — Aydın'da Güz Dönemi Resim Eğitimleri

Özlem Çerçioğlu: Sanat Her Kesime Ulaşmalı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin güz dönemi resim eğitimleri devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen güz dönemi etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen resim eğitimleri, kentin sanatseverlerini bir araya getirmeye devam ediyor.

Eğitimler, Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri’nde yürütülüyor ve her yaştan vatandaşın katılımına açık. Kurslar, sanatla ilgilenen Aydınlılara hem temel hem de ileri düzeyde bilgi sunuyor.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilen derslerde katılımcılar temel çizim teknikleri, renk bilgisi, kompozisyon oluşturma ve farklı resim teknikleri gibi konularda uygulamalı eğitim alıyor. Eğitimler, katılımcıların sanatsal becerilerini geliştirmesinin yanı sıra sosyal bir ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Başkan Özlem Çerçioğlu, etkinliklerle ilgili olarak sanatın toplumun her kesimine ulaşmasının önemine dikkat çekti: "Sanat toplumun her kesimine ulaşmalı". Çerçioğlu, Aydın’da kültür ve sanat faaliyetlerinin artarak süreceğini ve bu çalışmalarla vatandaşların sosyal yaşamına katkı sunulmaya devam edeceğini belirtti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜZ DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA HER YAŞTAN VATANDAŞA YÖNELİK RESİM EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZLERİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİMLER SANATA İLGİ DUYAN AYDINLILARI BİR ARAYA GETİRİRKEN AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, "SANAT TOPLUMUN HER KESİMİNE ULAŞMALI" DEDİ.