Özlem Çerçioğlu: Sanat Her Kesime Ulaşmalı — Aydın'da Güz Dönemi Resim Eğitimleri

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin güz dönemi resim eğitimleri her yaştan vatandaşa açık olarak sürüyor. Başkan Özlem Çerçioğlu, sanatın toplumun tüm kesimlerine ulaşması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:42
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen güz dönemi etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen resim eğitimleri, kentin sanatseverlerini bir araya getirmeye devam ediyor.

Eğitimler, Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri’nde yürütülüyor ve her yaştan vatandaşın katılımına açık. Kurslar, sanatla ilgilenen Aydınlılara hem temel hem de ileri düzeyde bilgi sunuyor.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilen derslerde katılımcılar temel çizim teknikleri, renk bilgisi, kompozisyon oluşturma ve farklı resim teknikleri gibi konularda uygulamalı eğitim alıyor. Eğitimler, katılımcıların sanatsal becerilerini geliştirmesinin yanı sıra sosyal bir ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Başkan Özlem Çerçioğlu, etkinliklerle ilgili olarak sanatın toplumun her kesimine ulaşmasının önemine dikkat çekti: "Sanat toplumun her kesimine ulaşmalı". Çerçioğlu, Aydın’da kültür ve sanat faaliyetlerinin artarak süreceğini ve bu çalışmalarla vatandaşların sosyal yaşamına katkı sunulmaya devam edeceğini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

