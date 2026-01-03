DOLAR
Özlem Vural Gürzel'den 139 milyon TL'lik ihale iddiasına yanıt: "Görevde değildim"

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, 139 milyon TL'lik ihale iddiasını reddetti; ihalenin yapıldığı tarihte görevde olmadığını belirterek Halk TV'den düzeltme istedi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 13:39
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 13:39
Özlem Vural Gürzel'den 139 milyon TL'lik ihale iddiasına net yanıt

Gürzel: "Görevde değildim"

CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, hakkında ortaya atılan 139 milyon TL tutarındaki ihale iddiasını kesin bir dille yalanladı.

Gürzel, iddialara konu edilen ihalenin 19 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirildiğini ve sözleşmenin 31 Aralık 2024 tarihinde imzalandığını; kendisinin ise Beykoz Belediye Başkan Vekili olarak göreve 10 Mart 2025 tarihinde başladığını hatırlatarak, tarihlere göre ilişkilendirmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Açıklamasında, "Görevde olmadığım bir tarihte yapılan ihale ile ilişkilendirilmem hem hukuken hem de fiilen mümkün değildir. Belgelerle sabit bu gerçek ortadayken yapılan yayın, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Gürzel, bir televizyon kanalında yayımlanan ve şahsını hedef alan haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek, sosyal medya platformu X üzerinden kamuoyunu bilgilendirdiğini söyledi ve basın kuruluşlarını doğru bilgiye dayalı yayın yapmaya çağırdı.

Özlem Vural Gürzel ayrıca Halk TV'yi söz konusu hatalı yayını düzeltmeye davet ederek, gazetecilik ilkelerine uygun ve doğrulanmış bilgilerin paylaşılmasının önemine dikkat çekti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

