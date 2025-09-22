Öztürkler: Hristodulidis İpleri Netanyahu'ya Teslim Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) egemenliğinin artık tartışmalı hale geldiğini belirtti.

Meclis kaynaklı yazılı açıklamaya göre Öztürkler, Göktürk Ötüken başkanlığındaki Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) yeni yönetim kurulunu kabul etti.

Kabulde yaptığı konuşmada Öztürkler, GKRY'deki havalimanları ve askeri üslerin artık İsrail'in kontrolünde olduğunu ifade ederek, "Netanyahu'nun saldırgan tutumunu hepimiz görüyoruz. Buradan yola çıkarak Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkenin egemenliğini teslim etmesi, aynı zamanda Brüksel'in de sorunudur" değerlendirmesinde bulundu.

Öztürkler, Rum lider Nikos Hristodulidis'in havalimanları ve askeri üsler gibi yerlerin kontrolünü İsrail'e vererek egemenliğini tartışmalı hale getirdiğini vurgulayarak "GKRY lideri Nikos Hristodulidis, ipleri İsrail Başbakanı Netanyahu'ya teslim etti" ifadesini kullandı.

Ayrıca Öztürkler, Kıbrıs ile ilgili değerlendirmesinde Kıbrıs Türklerinin daha önce "toplum" olarak kabul edilirken şimdi "halk" hale geldiğinin altını çizdi ve Rum tarafının baskıcı zihniyetine rağmen federasyon temelli sarmaldan kurtulmaları gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın iki devletli çözüm vizyonuna destek veren Öztürkler, Kıbrıs'ta Türkiye'nin garantörlüğü ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlığının vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

