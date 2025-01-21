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Özyeğin Üniversitesi'nden Kartalkaya Oteli Yangınında Kaybedilen Dekan ve Kızına Taziye Mesajı

Özyeğin Üniversitesi, Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitiren Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 21:40
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 21:40
Özyeğin Üniversitesi'nden Kartalkaya Oteli Yangınında Kaybedilen Dekan ve Kızına Taziye Mesajı

Özyeğin Üniversitesi'nden Acı Kaybın Ardından Taziye Mesajı

Özyeğin Üniversitesi, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı Elif Derin Yalçın için başsağlığı mesajı yayımladı.

Derin Üzüntü ve Başsağlığı Mesajı

Üniversitenin resmi internet sitesinde yer alan taziye mesajında, Prof. Dr. Yalçın ve kızının kaybı dolayısıyla derin üzüntü duyulduğu ifade edildi. Mesajda, "Değerli bilim insanımızın ailesinin, Özyeğin Üniversitesi mensuplarının, öğrencilerimizin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Bu zamansız ve acı kayıp dolayısıyla yangında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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