Pakistan'da Aşiretler Arası Çatışma: 35 Ölü

Pakistan'da Aşiretler Arası Kanlı Çatışma

Pakistan'ın kuzeybatısında, aşiretler arasında meydana gelen çatışmada 35 kişi hayatını kaybetti. Olay, ülkenin Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'e 218 kilometre uzaklıkta bulunan Kurram bölgesinde gerçekleşti. Kurram, sıklıkla aşiret çatışmalarına sahne olmaktadır.

Çatışmaların Sebebi ve Etkileri

Ulusal basının emniyet güçlerine dayandırdığı habere göre, Kurram'da Sünni ile Şii aşiretler arasında çatışmalara yol açan sebepler henüz netlik kazanamadı. Bagan ve Bacha Kot bölgelerinde silahlı bireyler, dükkanları, evleri ve hükümete ait malları ateşe vererek tedirginliğe neden oldu.

Bu çatışmalar sonucu 35 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı. İsimleri açıklanmayan emniyet yetkilileri, Kurram'da eğitim kurumlarının şiddet olayları nedeniyle kapatıldığını belirttiler. Tarafların ağır ve otomatik silahlarla birbirlerini hedef aldığı ifade ediliyor.

Artan Şiddet Endişesi

Afganistan sınırına yakın Kurram bölgesinde aşiretler arası şiddet sarmalının giderek büyümesinden endişe ediliyor. Pakistan, 240 milyon nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ini Şiilerin oluşturduğu bir ülke olarak dinî gerilimler açısından hassas bir konumda bulunmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.