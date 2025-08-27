Pakistan'da Ordu Pencap'ta Sel Tahliyelerine Destek İçin Sevk Edildi

Gelişmeler ve müdahale

Pakistan'da etkili olan şiddetli yağışlar ile Hindistan'ın dolan bazı barajların kapaklarını açmasının ardından artan sel tehlikesi nedeniyle ordu, tahliye çalışmalarına destek olmak üzere bölgeye sevk edildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Hindistan'ın bazı barajlarının kapaklarını açması nedeniyle Pencap eyaletinde yer alan Sutlej, Ravi ve Chenab nehirlerinde taşkın ihtimaline karşı uyarıda bulunuldu.

Pakistan Su Kaynakları Bakanlığı, üç nehirde de su seviyelerinin yükseldiğine işaret ederek "yüksek sel" tehlikesi uyarısı yaptı.

Yetkililer, ordunun artan sel ihtimaline karşı bölge sakinlerinin güvenli alanlara tahliye edilmesine yardımcı olmak için konuşlandırıldığını bildirdi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumundan (NDMA) dün yapılan açıklamada, Pencap eyaletinde 100 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği belirtildi.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve can kayıplarına yol açıyor.

Resmi verilere göre, Pakistan genelinde 26 Haziran’dan bu yana meydana gelen sellerde 800’den fazla kişi, Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ise haziran başından beri yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti.