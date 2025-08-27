DOLAR
41,03 0,01%
EURO
47,6 0,57%
ALTIN
4.457,85 0,34%
BITCOIN
4.554.281,37 0,31%

Pakistan'da Ordu Pencap'ta Sel Tahliyelerine Destek İçin Sevk Edildi

Şiddetli yağışlar ve Hindistan baraj açmaları sonrası Pakistan ordusu Pencap’ta Sutlej, Ravi ve Chenab nehirlerinde tahliyelere destek veriyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 11:56
Pakistan'da Ordu Pencap'ta Sel Tahliyelerine Destek İçin Sevk Edildi

Pakistan'da Ordu Pencap'ta Sel Tahliyelerine Destek İçin Sevk Edildi

Gelişmeler ve müdahale

Pakistan'da etkili olan şiddetli yağışlar ile Hindistan'ın dolan bazı barajların kapaklarını açmasının ardından artan sel tehlikesi nedeniyle ordu, tahliye çalışmalarına destek olmak üzere bölgeye sevk edildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Hindistan'ın bazı barajlarının kapaklarını açması nedeniyle Pencap eyaletinde yer alan Sutlej, Ravi ve Chenab nehirlerinde taşkın ihtimaline karşı uyarıda bulunuldu.

Pakistan Su Kaynakları Bakanlığı, üç nehirde de su seviyelerinin yükseldiğine işaret ederek "yüksek sel" tehlikesi uyarısı yaptı.

Yetkililer, ordunun artan sel ihtimaline karşı bölge sakinlerinin güvenli alanlara tahliye edilmesine yardımcı olmak için konuşlandırıldığını bildirdi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumundan (NDMA) dün yapılan açıklamada, Pencap eyaletinde 100 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği belirtildi.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve can kayıplarına yol açıyor.

Resmi verilere göre, Pakistan genelinde 26 Haziran’dan bu yana meydana gelen sellerde 800’den fazla kişi, Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ise haziran başından beri yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı
2
Filistinli Milli Atlet Allam el-Ammur Gazze'de İsrail Saldırısında Öldü
3
Ankara'da çocuk tacizi iddiası: Şüpheli T.N. tutuklandı
4
TRT'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na Özel Yayınlar — 103. Yıl
5
Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Batuhan Güneş Yaşamını Yitirdi
6
Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi
7
ÇOMÜ, Çanakkale yangınlarının etki alanlarını uydu görüntüleriyle modelledi

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava