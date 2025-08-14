DOLAR
Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde Bağımsızlık Günü Resepsiyonu

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonla Bağımsızlık Günü kutlandı; Büyükelçi Yusuf Cüneyd ve Türk yetkililer konuştu.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 22:35
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 23:38
Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde Bağımsızlık Günü Resepsiyonu

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde "Bağımsızlık Günü" resepsiyonu

Diplomasi ve kardeşlik vurgusu

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda ülkenin "Bağımsızlık Günü" kutlandı. Tören, büyükelçilik konutunda gerçekleştirildi.

Programa Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Pakistanlı yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Tören, İstiklal Marşı ve Pakistan milli marşının okunmasıyla başladı ve devamında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Büyükelçi Cüneyd'in konuşması

Büyükelçi Cüneyd konuşmasında, Hint Alt Kıtası'nın 400 yıldan daha uzun süre Müslümanların idaresinde kaldığını, Babür İmparatorluğu'nun sona ermesiyle bölgenin İngiltere'nin sömürgesi haline geldiğini ve burada Müslümanlar ile Hindular arasında belirgin bir ayrımın ortaya çıktığını söyledi.

Cüneyd, Pakistan'ın 1947'de bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana ilerlemeye devam ettiğini ve dünyanın 7'nci nükleer gücü konumuna geldiğine işaret etti. Cüneyd konuşmasında, "Pakistan'ın bağımsızlığı, refahı ve büyümesinden bahsediyorsak bununla eş anlamlı olan tek bir kelime vardır ve o kelime 'kardeş'tir. Kardeş de Türkiye anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi ayrıca, ülkesinin bağımsızlığından bu yana Türkiye'nin Pakistan'ın sadık bir dostu olduğunu belirterek, "Türkiye'deki kardeşlerimizi mümkün olan en üst düzeyde destekledik ve Türkiye her ihtiyacımız olduğunda yanımızdaydı." dedi ve iki ülkenin aynı ilkelere inandığını vurguladı.

Türk yetkililerin mesajları

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, konuşmasında iki ülke arasındaki samimi ilişkiden söz ederek, "Pakistan'da Türkiye'yi sevmeyen kimse olmadığı gibi Türkiye'de de Pakistan'ı sevmeyen kimsenin olmadığını" ifade etti. Kayatürk, Pakistan'ın sadece önemli bir ekonomi, sanayi ve tarım ülkesi olmadığını, aynı zamanda güçlü bir savunma ülkesi olduğunu vurguladı.

Kayatürk ayrıca, Türkiye'nin İsrail'in Gazze'deki uygulamalarını tüm dünyaya duyurduğunu ve Pakistan'ın da İsrail'in yaptıklarının durdurulması için birçok kez çağrıda bulunduğunu belirterek, "Türkiye, Pakistan'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacak" ifadelerini kullandı.

TBMM Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, resepsiyona gönderdiği video mesajında, "Türkiye olmadan Pakistan, Pakistan olmadan Türkiye olmaz." dedi.

Konuşmaların ardından davetlilere yemek ikram edildi.

