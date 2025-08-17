Pakistan'ın kuzeyinde sellerde can kaybı 351'e yükseldi

Gelişmeler ve etkilenen bölgeler

Pakistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların yol açtığı sel baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 351 olarak bildirildi. Geo News kanalının haberine göre felaketin olumsuz etkileri bölgede sürüyor.

Hayber Pahtunhva: 328 ölüm; Gilgit Baltistan: 12 ölüm; Azad Keşmir: 11 ölüm.

Bölgede Buner, Swat, Mansehra, Bajaur ve Battagram gibi alanlarda seller evlere, iş yerlerine ve altyapıya ağır zarar verdi.

Hayber Pahtunhva eyaletinde birçok alan 'afet bölgesi' ilan edildi. Yetkililer, can kaybının artmasından endişe duyduklarını bildirirken, bu eyalette şu ana kadar 11 bölgede toplam 3 bin 817 kişinin etkilendiği bilgisi paylaşıldı.

Ülkenin kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışların 21 Ağustos tarihine kadar sürmesinin beklendiği ifade edildi.

Yardım çalışmaları

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hayber Pahtunhva'ya ilaç, gıda ve diğer temel yardım malzemelerinin derhal teslim edilmesinin sağlanması talimatını verdi. Bölgedeki kurtarma ve yardım faaliyetleri devam ediyor.