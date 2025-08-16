Pakistan Mangosu İstanbul’da Tanıtıldı — Kadıköy’de Tadım ve İhracat Hedefi

Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen 'Meyvelerin Kralı Pakistan Mangosu' etkinliği, Kadıköy'de gerçekleştirildi. Etkinliğe Pakistanlılar ve Türk davetliler katıldı; katılımcılar mangoyu yakından tanıma ve taze mango suyunu tatma fırsatı buldu.

Etkinlik ve katılımcılar

Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nauman Aslam ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda, mangonun Pakistan kültüründeki yeri ve lezzeti ön plana çıkarıldı. Katılımcılar mangonun tat ve kalitesi hakkında olumlu geri bildirimlerde bulundu.

Üretim, çeşit ve ihracat bilgileri

Aslam, mangonun Pakistan'da "meyvelerin kralı" olarak anıldığını belirterek, "Muhtemelen dünyanın dördüncü büyük mango üreticisiyiz. Pakistan her yıl 185 bin ton mango üretiyor. İki büyük bölgede üretilen 20 çeşit mangomuz var, biri Pencap eyaletinde, diğeri Sind. Ayrıca Hayber Pahtunhva bölgesinde de küçük bir üretim var." ifadelerini kullandı.

Aslam, Pakistan mangosunun Orta Doğu, Avrupa, Avustralya ve ABD başta olmak üzere birçok bölgeye ihraç edildiğini ve Türkiye için özel bir vergi düzenlemesi bulunduğunu vurguladı: "Türkiye'de, Türk hükümetiyle mangoların sıfır oranlı vergi ile satılmasına izin veren bir anlaşmamız var. Normal ithalat vergisi oranı %45 ancak Türk hükümeti Pakistan mangosuna sıfır oranlı vergi muafiyeti tanıdı."

Diplomasi ve pazar hedefleri

Aslam, son yıllarda Pakistan mangosunu Türkiye pazarına tanıtmak için çaba gösterdiklerini, bu tür etkinliklerin tanıtımda etkili olduğunu belirtti: "Son birkaç yıldır bu mangoyu Türkiye pazarına tanıtmaya çalışıyoruz. Ve biraz başarı da elde ediyoruz. Bence bu tür etkinlikler, bu mangoyu Türk halkına tanıtmada çok yol kat etmemizi sağlayacaktır."

Önceki etkinliklerin Ankara'da da düzenlendiğini hatırlatan Aslam, ülkesinin tarım ekonomisine vurgu yaparak mangonun narenciyeden sonra tarım sektöründeki en büyük ikinci emtia olduğunu söyledi ve "Dolayısıyla narenciye ve mango ihraç ediyoruz ve önümüzdeki yıllarda bu mangoyu Türkiye'ye daha fazla miktarlarda göndermeyi planlıyoruz." dedi.

Aslam, mangonun diplomasi aracı olarak kullanımına dikkat çekerek, "Mango tatlı bir meyve ve elbette diplomatik dilin de tatlı olması gerekiyor. Bu iki şeyin tatlılığı bir araya geldiğinde, diplomatik çabalar ve bu topluluklar arasındaki işbirliği çok tatlı ve çok kolay hale geliyor." ifadelerini kullandı.

