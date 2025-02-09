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Pakistan Netanyahu'nun 'Filistin Devleti Suudi Arabistan'da Kurulsun' Sözüne Sert Tepki Gösterdi

Pakistan, Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan'da kurulması önerisini 'şiddetle kınadı'.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 19:37
Pakistan Netanyahu'nun 'Filistin Devleti Suudi Arabistan'da Kurulsun' Sözüne Sert Tepki Gösterdi

Pakistan'dan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Yanıt

Pakistan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan topraklarında kurulması yönündeki açıklamasına sert bir dille yanıt verdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Netanyahu'nun ifadelerini "sorumsuz", "kışkırtıcı" ve "düşüncesiz" olarak nitelendirdi.

Kınama ve Filistin Halkının Hakları

Dar, Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan'da kurulmasını öngören açıklamasıyla ilgili olarak, bu sözlerin Filistin halkı için "rahatsız edici" olduğunu ve onların "kendi kaderini tayin etme, tarihi ve meşru toprakları üzerinde bağımsız bir devlet kurma" haklarını hiçe saydığını vurguladı.

Pakistan, Suudi Arabistan'ın Filistin halkına ve davalarına verdiği kararlı desteği takdir ederek, anavatanlarından uzaklaştırma girişimlerinin "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

Uluslararası Topluma Çağrı

Dar, uluslararası toplumu Netanyahu'nun bu açıklamasını kınamaya ve barış sürecini baltalamaya yönelik girişimlerinden dolayı İsrail'i sorumlu tutmaya çağırdı.

Netanyahu, resmi ziyaret için bulunduğu Washington'da, 7 Şubat'ta İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği demeçte Suudi Arabistan'ı hedef almıştı. Suudi Arabistan'ın, bağımsız Filistin devletinin kurulmasını normalleşme şartı olarak sunmasını değerlendiren Netanyahu, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. Suudi Arabistan geniş topraklara sahip." şeklinde açıklama yapmıştı.

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