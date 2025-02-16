16 Şubat 2025 Gündem Özeti: Siyasi ve Spor Gelişmeleri İzleyin

16 Şubat 2025'teki önemli siyasi, diplomatik ve sportif gelişmeleri takip edin. TBMM Başkanı ve Dışişleri Bakanı'nın ziyaretleri dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 00:08
16 Şubat 2025 Gündem Özeti: Siyasi ve Spor Gelişmeleri İzleyin

GÜNDEM ÖZETİ / 16 Şubat 2025

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

SİYASİ VE DİPLOMATİK ZİYARETLER

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Tokyo'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret edecek.

(Japonya)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Jeotermal Karşılama Merkezi açılışına katılacak.

(Manisa/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gençlik Parkı Büyük Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek Milli Egemenlik Kongresi'ne iştirak edecek.

(Ankara/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında temaslarına devam edecek.

(Münih)

2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPORDA ÖNE ÇIKAN ETKİNLİKLER

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şanlıurfa'da sporcularla buluşacak, gençlik merkezlerini ziyaret edecek ve ING Erkekler Türkiye Kupası final maçını izleyecek.

(Şanlıurfa/12.00/13.00/14.00/16.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 24. haftasına Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor, TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor, ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor ve Fenerbahçe-Kasımpaşa maçlarıyla devam edilecek.

(Hatay/13.30/Konya/16.00/İstanbul/16.00/19.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 25. haftasına; Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Geosis Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği-Siltaş Yapı Pendikspor ve Esenler Erokspor-Erzurumspor FK müsabakalarıyla devam edilecek.

(Iğdır/Bolu/13.30/Ankara/16.00/İstanbul/19.00)

4- Nesine 2. Lig gruplarında 23. hafta karşılaşmaları yapılacak.

5- Nesine 3. Lig gruplarında 20. hafta maçları tamamlanacak.

6- Basketbolda ING Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında yapılacak final maçıyla tamamlanacak.

(Şanlıurfa/16.00)

7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasına; İlkem Yapı Tarsusspor-Nesibe Aydın, Melikgazi Kayseri Basketbol-Bodrum Basketbol ve Galatasaray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Mersin/15.00/Kayseri/16.00/İstanbul/18.00)

8- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında; Zerenspor-Bahçelievler Belediyespor, Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor, VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor Eker ve Aras Spor-Fenerbahçe Medicana maçları oynanacak.

(Ankara/13.00/Aksaray/14.00/İstanbul/14.00/17.00/18.00/İzmir/20.00)

9- EHF Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, Norveç'in Runar Sandefjord takımına konuk olacak.

(Sandefjord/19.00)

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasına; Ortahisar Belediyespor-Anadolu Üniversitesi ve Armada Praxis Yalıkavak-Adasokağı maçlarıyla devam edilecek.

(Trabzon/14.00/Muğla/17.00)

11- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftasında; Beykoz Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor ve Konya Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(İstanbul/16.00/Konya/17.00)

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