Pakistan ve Ermenistan diplomatik ilişki kurmayı görüşecek

Pakistan ve Ermenistan, iki ülke arasında diplomatik ilişki kurulmasını görüşecek; açıklama Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'dan geldi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 16:12
Pakistan ve Ermenistan hükümetlerinin, iki ülke arasında diplomatik ilişki kurulması konusunu ele alacağı bildirildi.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptı.

Dar, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile "samimi" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydetti.

Karar ve değerlendirme

Dar görüşme hakkında, "Pakistan ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkiler kurulması konusunu ele almayı kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.

