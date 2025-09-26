Pakistan ve Rusya 'Druzhba-VIII' ile Terörle Mücadelede Ortak Tatbikat

Tatbikat ve Katılımcılar

Pakistan ve Rusya silahlı kuvvetlerinin, terörle mücadele ortak askeri tatbikatı icra ettiği bildirildi.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, 15 Eylül'de başlayan "Druzhba-VIII" adlı ortak tatbikatın yarın sona ereceği belirtildi.

Açılış törenine Pakistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı'nın başkanlık ettiği; Rusya'dan ise üst düzey askeri yetkililerin katıldığı ifade edildi.

Tatbikat İçeriği ve Hedefler

Tatbikatta iki ülke askerlerinin İHA kullanımı, meskun mahal çatışması ve el yapımı patlayıcı düzeneklerine karşı mücadele gibi konularda ortak eğitimler gerçekleştirdiği aktarıldı.

Açıklamada, tatbikatın terörle mücadele operasyonlarında kullanılan prosedür ve tekniklerin geliştirilmesini, karşılıklı tecrübe paylaşımını ve iki ülke arasında askeri işbirliğinin güçlendirilmesini hedeflediği vurgulandı.