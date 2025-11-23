Pamukkale'ye Asya Turistlerinden Yoğun İlgi

UNESCO Dünya Mirası travertenleri ziyaretçi akınına uğruyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Pamukkale travertenleri, iyi havanın da etkisiyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bölge, her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaya devam ediyor.

Travertenler ve çevresi özellikle Güney Kore, Japonya, Çin ve Tayvan gibi Asya ülkelerinden gelen kafilelerin yoğun ilgisini görüyor. Bu hareketlilik, alanda fotoğraf ve video çeken ziyaretçi sayısını artırırken bölge turizmine canlılık kazandırıyor.

Ziyaretçiler travertenlerin doğal dokusunu yakından inceleyip anlarını kayıt altına alıyor; mekanın estetiği ve erişilebilirliği sıkça övülüyor.

Çinli turistin gözlemi: "Pamukkale’yi çok beğendim. Ayrıca buraya geldiğimizden beri buranın insanlarıyla iç içeyiz. Denizli’nin insanları çok cana yakın. Burası bizim Çin’de gördüğümüz medeniyet gibi değil, burası daha güzel. Ortamı çok beğendim. Pamukkale çok güzel ve ayrıca rahat bir yer. Denizli’ye gelmeden önce tekstil ürünlerini duymuştum. Geldiğimde ise gerçekten de denildiği gibi tekstil ürünlerinin kalitesi çok güzelmiş" dedi.

Koreli ziyaretçinin izlenimi: "Hava da çok güzel. Bu tarihi alanın doğayla bütünleşmiş hali ve insanların burada bir araya gelmesi gerçekten çok güzel. Burası gerçekten kutsanmış bir yer gibi. Bir gezi için geldik. İnternetten bakınca buranın Dünya Kültür Mirası olduğunu gördük ve bu yüzden ziyaret etmeye karar verdik. Hava çok güzel" diye konuştu.

