Pamukova'da 14 Kilometrelik Sonbahar Doğa Yürüyüşü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 14 kilometrelik yürüyüş, Pamukova Eski Yayla ve Akçay Barajı parkurunda sonbaharın renkleriyle sürdü.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 12:54
Pamukova'da 14 Kilometrelik Sonbahar Doğa Yürüyüşü

Pamukova'da Sonbaharın Renkleriyle 14 Kilometrelik Yürüyüş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, Pamukova’daki Eski Yayla ve Akçay Barajı parkurunda devam etti.

Doğa tutkunları, 14 kilometrelik parkurda sonbaharın büyüleyici atmosferinde unutulmaz bir gün geçirdi. Etkinlik, uzman rehberler eşliğinde başladı; katılımcılar hafif egzersiz ve esneme hareketleriyle güne hazırlandı.

Parkur, sonbaharın canlı tonlarıyla görsel bir şölen sunarken katılımcılara bölgenin benzersiz güzelliklerini keşfetme fırsatı sağladı. Günlük yaşamın stresinden uzaklaşan doğaseverler, motivasyon ve zihinsel yenilenme imkânı buldu ve etkinlik için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Gelecek Etkinlik

Sonbahar Doğa Yürüyüşleri 23 Kasım Pazar günü Karagöl Yaylası ve Acelle Yaylası Parkuru ile devam edecek.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN SONBAHAR DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ, PAMUKOVA’DA YER...

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN SONBAHAR DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ, PAMUKOVA’DA YER ALAN ESKİ YAYLA VE AKÇAY BARAJI PARKURUYLA DEVAM ETTİ. DOĞA TUTKUNLARI 14 KİLOMETRELİK PARKURDA SONBAHARIN BÜYÜLEYİCİ ATMOSFERİNDE BÜYÜLEYİCİ BİR DENEYİM YAŞADI.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN SONBAHAR DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ, PAMUKOVA’DA YER...

İLGİLİ HABERLER

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arakçi: 12 Gün Sonra "Artık Daha Güçlüyüz" — Diplomasi ve Nükleer Tartışma
2
İstanbul Vadi Evleri 2. Etap Kura Çekimi 19 Kasım'da
3
Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Tesisi Yalova Birliği tarafından ‘Örnek Tesis’ seçildi
4
Tatvan Müftülüğü Aile Danışmanlık Merkezi Açılıyor
5
Sakarya Akyazı'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
6
Türk Kızılay'dan Sudan'a Acil Yardım

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler