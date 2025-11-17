Pamukova'da 14 Kilometrelik Sonbahar Doğa Yürüyüşü

Pamukova'da Sonbaharın Renkleriyle 14 Kilometrelik Yürüyüş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, Pamukova’daki Eski Yayla ve Akçay Barajı parkurunda devam etti.

Doğa tutkunları, 14 kilometrelik parkurda sonbaharın büyüleyici atmosferinde unutulmaz bir gün geçirdi. Etkinlik, uzman rehberler eşliğinde başladı; katılımcılar hafif egzersiz ve esneme hareketleriyle güne hazırlandı.

Parkur, sonbaharın canlı tonlarıyla görsel bir şölen sunarken katılımcılara bölgenin benzersiz güzelliklerini keşfetme fırsatı sağladı. Günlük yaşamın stresinden uzaklaşan doğaseverler, motivasyon ve zihinsel yenilenme imkânı buldu ve etkinlik için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Gelecek Etkinlik

Sonbahar Doğa Yürüyüşleri 23 Kasım Pazar günü Karagöl Yaylası ve Acelle Yaylası Parkuru ile devam edecek.

