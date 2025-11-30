Papa 14. Leo'dan Kumkapı Ermeni Apostolik Katedrali'ne "Dua Ziyareti"

Papa 14. Leo, İstanbul'un Kumkapı semtinde bulunan Ermeni Apostolik Katedrali'ni ziyaret ederek anlamlı bir 'dua ziyareti' gerçekleştirdi.

Ziyaretin ayrıntıları

İstanbul'da ziyaretlerde bulunan Papa 14. Leo'nun bu sabahki ilk durağı Ermeni Apostolik Katedrali oldu. Ziyarette Ermeni Patriği Sahak 2. Maşalyan Papa'ya eşlik etti.

Papa 14. Leo ile Sahak 2. Maşalyan, katedralde birlik içinde insanlığın geleceği için dua etti. Dua töreninin ardından Maşalyan, Papa'ya hediyeler takdim etti.

Programın tamamlanmasının ardından Papa 14. Leo, katedralden ayrıldı.

