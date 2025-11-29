Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi'ni Ziyaret Etti

Papa 14. Leo, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretinin 3. gününde Yeşilköy toplantısının ardından Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 16:23
Papa 14. Leo, İstanbul'daki temaslarını sürdürerek Balat'ta bulunan Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi. Ziyarette, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Türkiye'ye gelişinin 3. günü olan Papa 14. Leo, sabahüstü Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ndeki toplantısının ardından Fener'e geçti.

Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındığı görülürken, Papa'nın patrikhaneye giriş anında çan sesleri duyuldu. Aynı sırada ikindi vakti ezanı okunması dikkat çekti.

Papa 14. Leo'nun patrikhanedeki programı devam ediyor.

