Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi'ni Ziyaret Etti

Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi
Bartholomeos ile görüşme için Balat'ta
Papa 14. Leo, İstanbul'daki temaslarını sürdürerek Balat'ta bulunan Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi. Ziyarette, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Türkiye'ye gelişinin 3. günü olan Papa 14. Leo, sabahüstü Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ndeki toplantısının ardından Fener'e geçti.
Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındığı görülürken, Papa'nın patrikhaneye giriş anında çan sesleri duyuldu. Aynı sırada ikindi vakti ezanı okunması dikkat çekti.
Papa 14. Leo'nun patrikhanedeki programı devam ediyor.
