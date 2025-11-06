Papa 14. Leo'nun Türkiye Ziyareti Netleşti: İznik'te Ekümenik Dua

Papa 14. Leo, 27 Kasım-2 Aralık 2025 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek; program Ankara, İstanbul ve İznik'te yapılacak önemli görüşme ve duaları kapsıyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 17:17
Papa 14. Leo'nun Türkiye Ziyareti Netleşti: İznik'te Ekümenik Dua

Papa 14. Leo'nun Türkiye Ziyareti Programı Açıklandı

Papa 14. Leo, 27 Kasım-2 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye ve Lübnan'ı kapsayan apostolik ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretin en dikkat çeken durağı, Hristiyanlık tarihinde büyük öneme sahip olan İznik olacak; Papa burada Birinci İznik Konsili'nin yıldönümünde dua edecek.

Ankara Programı

Ziyaretin ilk günü olan 27 Kasım'da Papa'nın ilk durağı başkent Ankara olacak. Papa, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek; ayrıca sivil toplum ve diplomatik temsilcilerle buluşmaları programda yer alıyor.

İstanbul ve İznik Ajandası

İstanbul'a ulaştığında Papa, Kutsal Ruh Katedrali'nde ruhani görevlilerle bir araya gelecek ve bir yaşlılar yurdunu ziyaret edecek. Ardından helikopterle İznik'e geçecek ve Aziz Neophytos Bazilikası kazı alanında düzenlenecek ekümenik dua'ya katılacak.

İznik ziyaretinin ardından Papa tekrar İstanbul'a dönecek; piskoposlarla özel görüşmeler yapacak, Sultanahmet Camii'ni ziyaret edecek ve Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'nde Hristiyan cemaat liderleriyle buluşacak. Programın önemli anlarından biri, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile ortak bildiri imzalanması olacak. Ziyaret, Papa'nın Volkswagen Arena'da halka açık ayine katılmasıyla sona erecek.

Papa 14. Leo'nun programı, diplomasi, ekümenik buluşmalar ve tarihî anma etkinliklerini bir araya getiriyor; özellikle İznik'teki dua, Birinci İznik Konsili'nin yıldönümü bağlamında büyük sembolik önem taşıyor.

