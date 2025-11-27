Papa 14. Leo Türkiye’de: Ankara'da Anıtkabir Ziyareti

Papa 14. Leo'nun ilk resmi yurt dışı ziyareti Türkiye'ye gerçekleşti; uçağı Esenboğa'ya 12.22'de indi, Papa Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.

Papa 14. Leo Türkiye'de: Ankara'da Anıtkabir Ziyareti

Papa 14. Leo Türkiye'ye Geldi

Ankara temasları Anıtkabir ziyaretiyle başladı

İlk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Papa 14. Leo'yu taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Papa, Türkiye'ye inişini saat 12.22'de gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine gerçekleştirilen ziyaretin ilk durağı Ankara oldu. Roma Leonardo Da Vinci Havaalanı'ndan hareket eden uçak, AZ 4000 sefer sayılı A320neo tipi özel uçaktı.

Katolik Kilisesi’nde mayıs ayındaki Papalık Seçimi’nde Katolik dünyasının ruhani lideri seçilen Papa 14. Leo'nun bu Ankara ziyareti, aynı zamanda ilk dış ziyareti olma özelliği taşıyor. Papa, Türkiye'yi ziyaret eden 5. Vatikan Devlet Başkanı olarak ülkeye geldi.

Türkiye'deki temaslarda Papa'ya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy mihmandar bakan olarak eşlik ediyor. Papa'ya ayrıca Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher da katılıyor.

Havalimanından ayrılan heyet, Ankara'daki ilk resmi ziyareti gerçekleştirmek üzere Anıtkabir'e hareket etti. Papa'nın Anıtkabir ziyaretinde de Bakan Ersoy eşlik etti.

