Papa 14. Leo Volkswagen Arena'ya Geldi — Halka Açık Ayin İçin

Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin 3. gününde İstanbul'daki temaslarını sürdüren Papa 14. Leo, Balat'ta bulunan Fener Rum Patrikhanesini ziyaret etti ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi.

Görüşme ve Ayin Hazırlığı

Yaklaşık 1 saat süren görüşme sırasında iki lider ortak bir bildiri imzaladı. Görüşmenin tamamlanmasının ardından Papa 14. Leo patrikhaneden ayrılarak halka açık yapılacak ayine katılmak üzere Sarıyer'deki Volkswagen Arena'ya geldi.

