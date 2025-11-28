Papa 14. Leo'ya Bursa'dan Coğrafi İşaretli Hediyeler

Papa 14. Leo'ya İznik ziyaretinde Gemlik zeytini, Bursa kestane şekeri, Gürsu Deveci armudu ve Bursa ipeği minyatürü hediye edildi.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 21:08
BURSA (İHA) – Papa 14. Leo, İznik temasları sırasında Bursa'nın simge ürünlerinden oluşan üç özel sepet ve Bursa ipeği üzerine hazırlanmış bir minyatür hediye aldı. Takdim edilen ürünlerin tamamı coğrafi işaretli olarak tanıtıldı.

İznik ziyaretinin önemi

Mayıs ayında Papa seçilen 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Papa, ziyaretinin ikinci gününde Bursa'ya geldi. Papa 14. Leo, İznik'te Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıldönümü törenlerine katılarak burada düzenlenen ayini yönetti ve ardından şehirdeki temaslarını sürdürdü.

Üç sepette Bursa lezzetleri

Papa'ya sunulan üç ayrı sepette Bursa'ya özgü ürünler yer aldı. Zeytin sepeti'nde Gemlik ve İznik yöresine ait zeytin ve zeytinyağları; Avrupa Birliği coğrafi işaretli Gemlik zeytini, yeşil domat zeytin, yeşil biber dolgulu zeytin, yeşil ızgara zeytin ve yeşil çizik zeytin bulundu. Kestane sepeti'nde dünya çapında ünlenen Avrupa Birliği coğrafi işaretli Bursa kestane şekeri ile Bursa kestanesi; üçüncü sepette ise coğrafi işaretli Bursa Gürsu Deveci armudu takdim edildi.

Bursa ipeğinden minyatür

Papa 14. Leo'ya ayrıca Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'nın Uludağ'ından geleneksel bir minyatür sunuldu. Bursa ipeği üzerine yapılan ve Nusret Çolpan çizimini taşıyan modern minyatür, Tarihi İpek Yolu mirasına atıfta bulunuyor ve kentin ipekçilik geçmişiyle Yeşil Bursa'nın tarihini yansıtan detaylarla dikkat çekiyor.

Papa'ya yapılan sunum

Papa'ya üç sepette yer alan zeytin, zeytinyağı, kestane ve armut hakkında detaylı bilgiler verildi. Aynı zamanda Bursa ipeğinin önemi ve kentin tarihi kimliğini anlatan kısa bir sunum gerçekleştirildi. Verilen bilgileri ilgiyle dinleyen Papa, Bursa minyatürüne hayran kaldığını belirterek hediyeler için Bursa halkına teşekkür etti.

Hepsi tescilli ürün

Bursa, zeytin ve zeytinyağı üretiminde ülkenin en verimli bölgeleri arasında yer alıyor. Gemlik ve İznik yöresinin domat türü zeytinleri, iri ve etli yapısıyla kentin gastronomik mirasının önemli bir parçasını oluşturuyor. Gemlik zeytini 2023'te, meşhur Bursa kestane şekeri ise bu yıl Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret alan ürünler arasında öne çıkarken, Gürsu Deveci armudu da kendine has aroması ve coğrafi işaretiyle tüketiciler tarafından ilgi görüyor.

