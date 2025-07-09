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Papa 14. Leo, Zelenskiy ile Tarihi Görüşme Gerçekleştirdi

Papa 14. Leo, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü ve Rusya-Ukrayna müzakereleri için Vatikan'da ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 18:11
Papa 14. Leo, Zelenskiy ile Tarihi Görüşme Gerçekleştirdi

Papa 14. Leo ve Zelenskiy'den Barış Mesajı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Ukrayna'nın yeniden inşası konferansı öncesinde, Vatikan'da barış arayışlarını gündeme taşımak için bir araya gelindi.

Görüşmenin Detayları

İtalya'nın ev sahipliğinde yarın başlayacak olan konferansa katılması için Roma'ya gelen Zelenskiy, burada ilk temasını Papa ile gerçekleştirdi. Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, görüşmenin Castel Gandolfo'daki yazlık sarayda yapıldığı belirtilerek, devam eden savaşın ve adil bir barışın sağlanmasının önemi vurgulandı.

Dialoğun Önemi Vurgulandı

Bölgedeki düşmanlıkların sona erdirilmesi için diyalogun gerekli olduğu ifade edildi. Papa, hayatını kaybedenler için derin üzüntülerini belirtirken, Ukrayna halkına olan dualarını ve desteklerini yineledi. Ayrıca esirlerin serbest bırakılması ve kalıcı çözümler bulunması için yapılan çabalara destek verme çağrısında bulundu.

Vatikan'ın Rolü

Açıklamada, Papa 14. Leo'nun, Rusya ve Ukrayna temsilcilerini müzakereler için Vatikan'da ağırlamaya hazır olduğu da ifade edildi. İtalyan ANSA ajansının haberine göre; Zelenskiy, görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Papa'ya ve Vatikan'a, özellikle Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocukların geri dönmeleri konusundaki destekleri için teşekkür etti.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, Ukrayna Devlet Başkanı...

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşerek, Rusya ile Ukrayna temsilcilerini müzakereler için Vatikan'da ağırlamaya hazır olduğunu yinelediği bildirildi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, Ukrayna Devlet Başkanı...

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşerek, Rusya ile Ukrayna temsilcilerini müzakereler için Vatikan'da ağırlamaya hazır olduğunu yinelediği bildirildi.

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