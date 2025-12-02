Papa'dan Trump Yönetimine Çağrı: Venezuela'ya Askeri Müdahale Yapılmasın

Papa 14. Leo, Lübnan dönüşü uçakta yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine askeri güç kullanarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu devirmeye çalışmamaları çağrısında bulundu. Papa, ABD’nin Venezuela’da bir değişim hedefi varsa bunun diyalog yoluyla veya ekonomik baskı ile sağlanmasının daha uygun olacağını vurguladı.

Papa'nın sözleri arasında şunlar yer aldı: "Diyalog yolları veya belki de ekonomik baskı da dahil olmak üzere baskı yolları aramak daha iyidir".

ABD'den Gelen Sinyallerde Belirsizlik

Papa 14. Leo, Trump yönetiminin Venezuela politikasına ilişkin sinyallerin kararsız olduğunu belirtti ve şu ifadeyi kullandı: "Bir yandan, iki başkan arasında bir görüşme olmuş gibi görünüyor. Öte yandan, bir tehlike var, bazı faaliyetler, bazı (askeri) operasyonlar olabileceği ihtimali var. ABD’den gelen sinyaller, belirli bir sıklıkla değişiyor".

Karayipler'deki Askeri Yığınak ve Operasyonlar

ABD yönetimi, Venezuela'daki bazı yetkilileri ülkede çok sayıda ölüme yol açan yasa dışı uyuşturucuların tedarikinde rol oynamakla suçluyor. Nicolas Maduro ise bu suçlamaları reddediyor ve ABD girişimlerini kendisini devirmeye yönelik olarak nitelendiriyor.

Yetkililer, Eylül ayından bu yana Karayipler ve Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla teknelere yönelik en az 21 saldırı düzenlendiğini ve bu operasyonlarda 83 kişinin hayatını kaybettiğini bildiriyor. Son olarak ABD, "Güney Mızrağı Operasyonu" kapsamında bölgeye 11 savaş gemisi ve 15 bin asker sevk ederek baskıyı artırdı.

Papa 14. Leo'nun açıklamaları, uluslararası gerilim ve bölgedeki askeri hareketliliğin gölgesinde, diplomasi çağrısını öne çıkarıyor.

