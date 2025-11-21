Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:01
Papara'dan Resmi Açıklama: Bakiye İadeleri Başlıyor

Türkiye’nin önde gelen elektronik para kuruluşlarından Papara, TCMB tarafından alınan faaliyet durdurma kararının ardından milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren iade sürecini resmen başlattığını duyurdu.

Karar ve Tarihler

Şirketten yapılan duyuruda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 30 Ekim 2025 tarihli kararı sonrası operasyonların durdurulduğu, bu gelişmenin ardından 19 Kasım 2025 tarihinde kullanıcı bilgilendirmesinin yapıldığı belirtildi.

Papara Bakiye İadesi Ne Zaman Yapılacak?

Papara, TCMB kararına atıfta bulunarak (karar no: 11929/21528) tüm kullanıcı fonlarının yasal mevzuata uygun şekilde ve eksiksiz olarak iade edileceğini açıkladı. İade işlemleri, kullanıcıların sisteme kayıtlı banka hesapları üzerinden kademeli olarak gerçekleştirilecek.

İade Sürecinin Güvencesi

Şirket yönetimi, fon güvenliği konusunda kullanıcıları rahatlatacak bir dil tercih ederek 'sıfır risk' mesajı verdi. Yapılan açıklamada, finansal otoritelerle tam uyum içinde hareket edildiği ve kullanıcı haklarının koruma altında olduğu vurgulandı.

Teknik detaylara ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi: Tüm kullanıcı fonlarının güvenli bir şekilde iadesi için gerekli işlemleri başlatıyoruz. Yasal mevzuatlar çerçevesinde hiçbir kullanıcının mağdur olmaması adına bankacılık altyapısıyla entegre bir iade planı devreye alındığı ifade edildi.

Kullanıcıların izlemesi gereken adımlar, iade takvimi ve olası bildirimler hakkında şirketten gelecek resmi duyuruların takip edilmesi öneriliyor.

