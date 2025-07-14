Parcels İstanbul'da Müzikseverlerle Buluştu

Parcels, İstanbul’da Unutulmaz Bir Performans Sergiledi

Avustralya çıkışlı ve Berlin merkezli elektropop müzik grubu Parcels, İstanbul’da düzenlediği konserle müzikseverleri bir araya getirdi. Indie pop, funk ve elektronik müzik sentezini başarılı bir şekilde sunan grup, Epifoni organizasyonu ile KüçükÇiftlik Park'ta sahne aldı.

Konserin başında dinleyicilere teşekkür eden grup üyeleri, Türkiye'de olmanın kendilerini güzel bir evde gibi hissettirdiğini dile getirdiler. Parcels’in yüksek tempolu performansı ve retro esintili sahne görünümleri, katılımcılardan büyük ilgi topladı.

Konser Öncesi Açılış Performansı

Parcels konseri öncesinde, indie rock ve shoegaze türlerinde eserler veren The Away Days müzik grubu sahne aldı. Ayrıca, İstanbul alternatif rock sahnesinin temsilcisi Mojave, etkinliğin açılışını gerçekleştirdi.

Parcels’in Yükselişi

Grup, Daft Punk işbirliği ile çıkardığı "Overnight" parçasıyla geniş kitlelere hitap etmeye başladı. Kendine has tarzı ve sahnedeki enerjisiyle hayran kitlesini hızla büyüten Parcels, Los Angeles’taki Hollywood Bowl ve New York Central Park’taki SummerStage gibi prestijli mekanlarda da kapalı gişe konserler vermekte.

Parcels ayrıca, retro müzik estetiği ile The Beatles ve The Beach Boys gibi müzik tarihinin ikonik gruplarıyla sıkça karşılaştırılıyor. Sonbaharda yayınlanması planlanan yeni albümlerini, “Safeandsound” isimli yeni şarkılarıyla tanıtan grup, bu yıl Glastonbury Festival ve Londra Wembley Arena gibi önemli etkinliklerde de sahne alacak.

Avustralya çıkışlı, Berlin merkezli elektropop müzik grubu Parcels, İstanbul'da konser verdi.