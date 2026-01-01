DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.768.391,44 -0,08%

Paris'te 2026 Yeni Yılı: Şanzelize ve Eyfel'de Sıkı Güvenlik

Paris’te 2026 yeni yılı ışık ve havai fişek gösterileriyle kutlandı; Şanzelize, Eyfel ve Charles-de-Gaulle çevresinde sıkı güvenlik, yaklaşık 10 bin görevli görev yaptı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:24
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:32
Paris'te 2026 Yeni Yılı: Şanzelize ve Eyfel'de Sıkı Güvenlik

Paris'te 2026 Yeni Yılı: Şanzelize ve Eyfel'de Sıkı Güvenlik

Kutlamalar

Fransa’nın başkenti Paris’te 2026 yılı ışık ve havai fişek gösterileriyle kutlandı. Şanzelize Caddesi’nde toplanan binlerce kişi, Arc de Triomphe (Zafer Takı) anıtına yansıtılan video görüntüleri ve ışık gösterileri ile Eyfel Kulesi çevresindeki havai fişek gösterilerini izledi. Geri sayımın ardından binlerce kişi, Paris semalarını aydınlatan görkemli havai fişeklerle 2026’ya 'merhaba' dedi.

Üst Düzey Güvenlik Önlemleri

Başkentte, özellikle Şanzelize Caddesi başta olmak üzere birçok noktada sıkı güvenlik tedbirleri uygulandı. Charles-de-Gaulle Meydanı çevresinde güvenlik çemberi oluşturuldu; bu alanın yalnızca trafik güvenlik ekipleri, acil servisler ve organizasyon görevlilerine açık olduğu bildirildi.

Yerel saatle 16.00 itibarıyla Şanzelize Caddesi ve çevresini kapsayan ikinci ve daha geniş bir güvenlik çemberi devreye alındı. Paris ve iç banliyölerinde yaklaşık 10 bin güvenlik görevlisi sahaya indirildi. Yetkililer, geçen yıl olduğu gibi kutlama alanlarına alkollü içecek sokulmasına izin verilmediğini açıkladı.

Paris Emniyet Müdürlüğü, kalabalık yoğunluğunu kontrol altına alabilmek amacıyla Aralık ayı başlarında planlanan yılbaşı konserini iptal etti. Kutlama alanlarına girişler kontrol noktalarıyla sınırlandırılırken, katılımcılar kimlik kontrolü, görsel inceleme, çanta ve araç aramalarına tabi tutuldu. Güvenlik kontrollerini reddeden kişilerin alana girişine izin verilmedi.

Alınan önlemler saat 04.00e kadar sürdürüldü.

FRANSA’NIN BAŞKENTİ PARİS’TE 2026 YILI IŞIK VE HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİYLE KUTLANIRKEN, ÜST DÜZEY...

FRANSA’NIN BAŞKENTİ PARİS’TE 2026 YILI IŞIK VE HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİYLE KUTLANIRKEN, ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI.

FRANSA’NIN BAŞKENTİ PARİS’TE 2026 YILI IŞIK VE HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİYLE KUTLANIRKEN, ÜST DÜZEY...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Kuğulu Park'ta 2026 Coşkusu
2
Altın 2026'da da Yatırımcısını Güldürecek
3
Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata yılbaşı gecesi ekipleri yalnız bırakmadı
4
Kocaeli Liseler Arası Münazara Çaylak Turnuvası: 'Bi’ Diyeceğim Var' Sahneye Çıktı
5
İstanbul Yeni Yıla Karla Uyandı: Sarıyer ve Yüksek Kesimler Beyaz Örtüyle Kaplandı
6
Yılmaz Tunç: Türkiye Filistin’in Yanında — Galata Köprüsü’ndeki Binlerce Kitle
7
Konya'da KONESOB'a Bağlı 84 Odanın Seçim Süreci Başlıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları