Paris'te 2026 Yeni Yılı: Şanzelize ve Eyfel'de Sıkı Güvenlik

Kutlamalar

Fransa’nın başkenti Paris’te 2026 yılı ışık ve havai fişek gösterileriyle kutlandı. Şanzelize Caddesi’nde toplanan binlerce kişi, Arc de Triomphe (Zafer Takı) anıtına yansıtılan video görüntüleri ve ışık gösterileri ile Eyfel Kulesi çevresindeki havai fişek gösterilerini izledi. Geri sayımın ardından binlerce kişi, Paris semalarını aydınlatan görkemli havai fişeklerle 2026’ya 'merhaba' dedi.

Üst Düzey Güvenlik Önlemleri

Başkentte, özellikle Şanzelize Caddesi başta olmak üzere birçok noktada sıkı güvenlik tedbirleri uygulandı. Charles-de-Gaulle Meydanı çevresinde güvenlik çemberi oluşturuldu; bu alanın yalnızca trafik güvenlik ekipleri, acil servisler ve organizasyon görevlilerine açık olduğu bildirildi.

Yerel saatle 16.00 itibarıyla Şanzelize Caddesi ve çevresini kapsayan ikinci ve daha geniş bir güvenlik çemberi devreye alındı. Paris ve iç banliyölerinde yaklaşık 10 bin güvenlik görevlisi sahaya indirildi. Yetkililer, geçen yıl olduğu gibi kutlama alanlarına alkollü içecek sokulmasına izin verilmediğini açıkladı.

Paris Emniyet Müdürlüğü, kalabalık yoğunluğunu kontrol altına alabilmek amacıyla Aralık ayı başlarında planlanan yılbaşı konserini iptal etti. Kutlama alanlarına girişler kontrol noktalarıyla sınırlandırılırken, katılımcılar kimlik kontrolü, görsel inceleme, çanta ve araç aramalarına tabi tutuldu. Güvenlik kontrollerini reddeden kişilerin alana girişine izin verilmedi.

Alınan önlemler saat 04.00e kadar sürdürüldü.

FRANSA’NIN BAŞKENTİ PARİS’TE 2026 YILI IŞIK VE HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİYLE KUTLANIRKEN, ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI.