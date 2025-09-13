Paris'te izdiham: Influencer'in 1000 ücretsiz tavuk etkinliği iptal

Merkezde toplanan kalabalık etkinliği kaosa sürükledi

Fransa'nın başkenti Paris'te, bir sosyal medya fenomeninin düzenlediği ücretsiz yemek dağıtımı sırasında izdiham yaşandı. Etkinliği organize eden Fares Salvatore, kent merkezinde 1000 adet ücretsiz kızarmış tavuk dağıtmayı planlıyordu.

Ancak çok sayıda kişinin bölgeye akın etmesi sonucu güvenlik endişeleri ortaya çıktı ve organizasyon iptal edildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde etkinlik alanının önünde nöbet tutan polis ve koşturan insanlar görülüyor.

Olay, sosyal medyada geniş yankı buldu; yetkililer ve organizatörler konuyla ilgili açıklama yaptı veya yapacağı yönünde haberler takip ediliyor.