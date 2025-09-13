Paris'te izdiham: Influencer'in 1000 ücretsiz tavuk etkinliği iptal

Paris merkezinde Fares Salvatore'nin 1000 ücretsiz kızarmış tavuk dağıtımı için gelen kalabalık izdihama yol açtı; etkinlik iptal edildi, polis ve koşturan insanlar görüntülendi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 23:07
Paris'te izdiham: Influencer'in 1000 ücretsiz tavuk etkinliği iptal

Paris'te izdiham: Influencer'in 1000 ücretsiz tavuk etkinliği iptal

Merkezde toplanan kalabalık etkinliği kaosa sürükledi

Fransa'nın başkenti Paris'te, bir sosyal medya fenomeninin düzenlediği ücretsiz yemek dağıtımı sırasında izdiham yaşandı. Etkinliği organize eden Fares Salvatore, kent merkezinde 1000 adet ücretsiz kızarmış tavuk dağıtmayı planlıyordu.

Ancak çok sayıda kişinin bölgeye akın etmesi sonucu güvenlik endişeleri ortaya çıktı ve organizasyon iptal edildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde etkinlik alanının önünde nöbet tutan polis ve koşturan insanlar görülüyor.

Olay, sosyal medyada geniş yankı buldu; yetkililer ve organizatörler konuyla ilgili açıklama yaptı veya yapacağı yönünde haberler takip ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti 14 Eylül 2025: Siyaset, Diplomasi ve Spor Öne Çıkıyor
2
İzmir Seferihisar'da 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı
3
İsrail Ordusunun Asker İhtiyacı ve Ultra-Ortodoksların Rolü
4
Filistin'den Dünya’ya Çağrı: Gazze’deki Soykırımı Durdurmak İçin 'Daha Cesur Yöntemler' Gerekiyor
5
Londra'da Aşırı Sağ Eyleminde 26 Polis Yaralandı, 25 Gözaltı
6
Suriye Malula'da Geleneksel Haç Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye