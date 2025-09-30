Paris'te Kayıp Güney Afrika Büyükelçisi Nkosinathi Mthethwa Ölü Bulundu

Paris'te kayıp olan Güney Afrika Büyükelçisi Nkosinathi Mthethwa'nın cansız bedeni bulundu. Savcılık intihar ihtimali üzerinde duruyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 16:16
Olayın Detayları

Fransa'da dünden bu yana kayıp olarak aranan Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi Nkosinathi Emmanuel Mthethwa'nın cesedi başkent Paris'te bulundu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Mthethwa'nın eşi Philisiwe Buthelezi, Büyükelçi'den dün endişe verici bir mesaj aldıktan sonra durumu emniyete bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

Polis ekipleri, intihar etmesinden endişe edilen Mthethwa'nın telefonunun dün en son yerel saatle 15.00'te sinyal verdiği Boulogne Ormanı'nda arama yaptı.

Paris Savcılığı, dünden bu yana aranan 58 yaşındaki Nkosinathi Emmanuel Mthethwa'nın cansız bedeninin Paris'in 17. bölgesindeki bir otelin önünde bulunduğunu açıkladı.

Savcılığın açıklamasında, Mthethwa'nın otelin 22. katından atlamış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma ve incelemeler sürüyor.

