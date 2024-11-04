Paris'te Sınırlı Trafik Bölgesi Uygulaması Başladı

Paris'in Sınırlı Trafik Bölgesi Uygulaması

Fransa'nın başkenti Paris'te, bazı motorlu taşıtların geçişinin yasaklandığı Sınırlı Trafik Bölgesi (ZTL) uygulaması hayata geçirildi. Bu düzenleme, Paris Belediyesi tarafından yapılan açıklamalara göre, şehir merkezindeki trafik üzerindeki baskıyı azaltmayı amaçlıyor.

Uygulama Kapsamı ve Hedefler

Yeni düzenleme, Paris'in 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü bölgelerini kapsıyor. Bu alanlarda, acil durum araçları, taksiler ve engelli bireylere ait taşıtlar haricindeki motorlu araçların geçişi yasaklandı. Sadece bu bölgelere ikamet eden veya çalışanlar, kısıtlamadan muaf tutulacak.

Uygulama ile 5,5 kilometrekarelik alanda, belirtilen istisnalar dışında motorlu taşıt trafiği engellemiş olacak. Verilere göre, bu bölgelerde her gün ortalama 350 bin ila 550 bin arasında araç trafiğe girmekte. Paris Belediyesi, bu trafik kısıtlamasıyla yaklaşık 110 bin kişinin yaşam kalitesinin artmasını hedefliyor.

Deneme Süreci ve Diğer Önlemler

Bu uygulama yaklaşık 6 ay sürecek bir deneme döneminden sonra kontrol ve ceza sisteminin devreye girmesiyle kalıcı hale getirilecektir. Ayrıca ayın başında hayata geçen bir başka trafik düzenlemesiyle, çevre yollarındaki hız sınırı da 70 kilometreden 50 kilometreye indirilmiştir.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, bu tür trafik düzenlemelerini kamu alanlarındaki trafiği azaltmak ve hava kirliliğini minimize etmek amacıyla uygulamayı planladıklarını belirtmiştir.