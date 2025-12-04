Parkinson’da Bağırsak-Beyin İletişimi Çip Üstü Organla Araştırılıyor

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı'nda yürütülen proje, Parkinson hastalığında bağırsakta başlayan değişikliklerin beyinde belirti vermeden önce tespit edilmesini amaçlıyor.

Çalışmanın kapsamı

Çip üstü organ teknolojisi kullanılarak hastalığın erken dönem biyobelirteçleri araştırılıyor. Proje, son 10 yılda dünya genelinde gelişen bu teknolojiyi Türkiye'de uygulamaya taşımayı hedefliyor.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dilara Nemutlu Samur konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bizim yapmaya çalıştığımız şey aslında Parkinson hastalığında bağırsak ve beyin arasındaki iletişimin nasıl bozulduğunu ortaya çıkarmak. Bu amaçla çip üstü organ teknolojisi değimiz bir teknolojiden faydalanıyoruz. Bu teknoloji Türkiye’de yavaş yavaş kullanılmaya başalayab bir teknoloji. Ama dünya geneline baktığımızda son 10 yıl içerisinde gelişmiş bir alan. Bende bu çalışma için öncelikle Oxford üniversitesinde temel metadolojiyi öğrenmek amacıyla akademik bir ziyarette bulundum. Orada yaptığım ve görüşmeler sonucunda biz Parkinson hastalığının erken dönemde ortaya çıkan bağırsak ve beyin arasındaki bozuklukları burada modelleyebileceğimizi fark ettik. Bende oradaki çalışmalardan yola çıkarak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Labarotuvarında bu organ üstü çip teknolojisini uygulamaya çalışıyorum"

Gelecek hedefleri ve iş birliği

Proje başlangıçta 1 senelik olarak planlandı; ancak araştırmacılar uzun soluklu çalışmalarla ilerlemeyi hedefliyor. Çalışmanın multidisipliner yapısı ve ulusal iş birlikleriyle güçlendirilebileceği vurgulanıyor.

Samur konunun önemini şöyle özetledi:

’’Bu çalışmaları daha iyi yerlere götürmemiz gerekiyor’’ Çalışmaların Türkiye’de devam ettiğini ve birlikte hareket edilmesi halinde daha iyi sonuçlar elde edileceğini söyleyen Samur, ’’Bu planladığım çalışma 1 senelik bir çalışma. Ama bu uzun soluklu bir çalışma. Herhangi bir hastalıkta herhangi bir mekanizmayı bilmek için çok uzun yıllar verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla ilk etapta bir senelik çalışma olarak planladık. Ama bu çalışmanın devamı olacak. Aslında Türkiye’ye geldi. Ben şuanda bağırsak beyin aksa üzerinde Parkinson üzerinde çalışan sayılı kişilerden biriyimdir. Ama bunun dışında birçok araştırmacı aslında farklı hastalıklarda, beyin hastalıklarında bu modeli hali hazırda Türkiye’de kullanılmaya başlandı. Önce bu çalışmalarının multidisipliner olduğu birçok disiplinin birlikte çalıştığı dolayısıyla ortak çalışmalar ile kuvvetlenebileceğini düşünüyorum. Biz şuan bir yola çıktık. Burada daha iyi bir ilerleme gösterebilmek için güçlerimizi birleştirerek, ortak çalışarak bu çalışmaları daha iyi yerlere götürmemiz gerekiyor. Çalışmalar başarılı olduğu takdirde Parkinson erken dönemine ait bir şifre bulmak istiyoruz. Bu da ilerleyen dönemlerde Parkinson hastaları için erken teşhis ve tedavi yöntemlerinde stratejilerin belki de değişmesi gerektiğini veya yenilenmesi gerektiğini bizlere hatırlatacak’’ ifadelerini kullandı.

Başarılı olması halinde çalışma, Parkinson hastalarında erken teşhis ve tedavi stratejilerinin yeniden şekillenmesine ışık tutma potansiyeli taşıyor.

