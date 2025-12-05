Patnos Barajı'nda Kış Güzelliği: Mavi ve Beyazın Kartpostallık Buluşması

Kar örtüsü ve suyun dingin uyumu ziyaretçileri büyülüyor

Patnos Barajı, soğuk havaya rağmen sunduğu eşsiz manzarayla görenleri büyüledi. Bölgede hakim olan beyaz örtü ile barajın mavisi iç içe geçerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sessizliğin hâkim olduğu çevrede doğanın dinginliği ve huzuru dikkat çekti. Soğuk hava, bazı vatandaşları manzarayı izlemek ve fotoğraf çekmek için baraj çevresine çekti; özellikle sabahın ilk ışıkları ile ortaya çıkan görüntü ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Uzun yıllar boyunca bölgenin önemli su kaynaklarından biri olan Patnos Barajı, yazın canlılığı kadar kışın da sakinliği ve görsel güzelliğiyle öne çıkıyor. Bölge halkı barajın her mevsim kendine özgü bir güzelliğe sahip olduğunu vurgulayarak, "Burası huzur veriyor, adeta tablo gibi" dedi.

