Patnos Barajı'nda Kış Güzelliği: Mavi ve Beyazın Kartpostallık Buluşması

Patnos Barajı'nda kar örtüsü ile mavinin oluşturduğu kartpostallık kış manzarası, ziyaretçilerin ilgisini çekti ve bölge halkı huzur verdiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 13:36
Patnos Barajı'nda Kış Güzelliği: Mavi ve Beyazın Kartpostallık Buluşması

Patnos Barajı'nda Kış Güzelliği: Mavi ve Beyazın Kartpostallık Buluşması

Kar örtüsü ve suyun dingin uyumu ziyaretçileri büyülüyor

Patnos Barajı, soğuk havaya rağmen sunduğu eşsiz manzarayla görenleri büyüledi. Bölgede hakim olan beyaz örtü ile barajın mavisi iç içe geçerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sessizliğin hâkim olduğu çevrede doğanın dinginliği ve huzuru dikkat çekti. Soğuk hava, bazı vatandaşları manzarayı izlemek ve fotoğraf çekmek için baraj çevresine çekti; özellikle sabahın ilk ışıkları ile ortaya çıkan görüntü ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Uzun yıllar boyunca bölgenin önemli su kaynaklarından biri olan Patnos Barajı, yazın canlılığı kadar kışın da sakinliği ve görsel güzelliğiyle öne çıkıyor. Bölge halkı barajın her mevsim kendine özgü bir güzelliğe sahip olduğunu vurgulayarak, "Burası huzur veriyor, adeta tablo gibi" dedi.

PATNOS BARAJI, SOĞUK HAVAYA RAĞMEN SUNDUĞU EŞSİZ MANZARASIYLA GÖRENLERİ BÜYÜLEDİ. BÖLGEYE HÂKİM...

PATNOS BARAJI, SOĞUK HAVAYA RAĞMEN SUNDUĞU EŞSİZ MANZARASIYLA GÖRENLERİ BÜYÜLEDİ. BÖLGEYE HÂKİM OLAN BEYAZ ÖRTÜ İLE BARAJIN MAVİSİ İÇ İÇE GEÇEREK KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.

PATNOS BARAJI, SOĞUK HAVAYA RAĞMEN SUNDUĞU EŞSİZ MANZARASIYLA GÖRENLERİ BÜYÜLEDİ. BÖLGEYE HÂKİM...

İLGİLİ HABERLER

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da 5 Yaşındaki Deniz'in Ölümü: Sedasyon Davasında Hapis Talebi
2
E-sigara Riskleri Artıyor: Uzmanlardan Kritik Sağlık Uyarısı
3
Balıkesir Kuyumcular Çarşısı'nda Açılış: Akın ve Sarı Altın Fiyatlarını Gündeme Taşıdı
4
İzmit'te mıcır yüklü kamyonun damperi devrildi: Sürücü baygınlık geçirdi
5
Adıyaman'da İş Makinesinin Deldiği Doğal Gaz Borusu Alarmı
6
Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gözaltı, 6 Tutuklama

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi