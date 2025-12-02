Patnos’ta Mevsimin İlk Karı: İlçe Beyaza Büründü

Ağrı’nın Patnos ilçesinde mevsimin ilk karı sabah saatlerinde yüksek kesimlerden ilçe merkezine kadar indi; vatandaşlar şaşkınlık ve sevinç yaşadı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 10:54
Ağrı'nın Patnos ilçesinde sabah sürprizi

Ağrı'nın Patnos ilçesi, sabah saatlerinde beklenmedik bir kar sürpriziyle uyandı. Gece boyunca etkisini artıran soğuk hava, yüksek kesimlerde başlayan kar yağışını kısa sürede ilçe merkezine kadar taşıdı.

Sabahın erken saatlerinde beyaza bürünen ilçe merkezinde vatandaşlar, mevsimin ilk karının şaşkınlığı ve sevincini bir arada yaşadı. Araçların üzerinde ve çatıların üstünde biriken kar, yaklaşan kış mevsiminin habercisi oldu.

Yerel halk, sabahın serin ve beyaz manzarasını fotoğraflarken, yetkililer ise olası ulaşım aksaklıklarına karşı tedbir çağrısında bulundu.

