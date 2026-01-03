Patnos'ta trafik kazası: 3 yaralı, 1'i ağır

Sanayi Kavşağı'nda tır ile otomobil çarpıştı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı, bunlardan birinin durumu ağır olduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Ramazan Kılıç idaresindeki 33 BJR 19 plakalı tır, Atilla Baş'ın kullandığı 06 FU 9032 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan üç kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılardan tümü Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ağır yaralının hayati tehlikesi bulunduğu aktarıldı.

Kaza nedeniyle Sanayi Kavşağı'nda trafik bir süre kontrollü sağlandı; araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

AĞRI'NIN PATNOS İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİRİ AĞIR OLMAK ÜZERE İKİ KİŞİ YARALANDI. KAZA, PATNOS SANAYİ KAVŞAĞI'NDA YAŞANDI.