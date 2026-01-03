DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.861.878,2 -0,15%

Patnos'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı, 1'i Ağır

Patnos Sanayi Kavşağı'nda tır ile otomobil çarpıştı; üç kişi yaralandı, biri ağır, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 12:41
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 12:44
Patnos'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı, 1'i Ağır

Patnos'ta trafik kazası: 3 yaralı, 1'i ağır

Sanayi Kavşağı'nda tır ile otomobil çarpıştı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı, bunlardan birinin durumu ağır olduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Ramazan Kılıç idaresindeki 33 BJR 19 plakalı tır, Atilla Baş'ın kullandığı 06 FU 9032 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan üç kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılardan tümü Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ağır yaralının hayati tehlikesi bulunduğu aktarıldı.

Kaza nedeniyle Sanayi Kavşağı'nda trafik bir süre kontrollü sağlandı; araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

AĞRI'NIN PATNOS İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİRİ AĞIR OLMAK ÜZERE İKİ KİŞİ YARALANDI....

AĞRI'NIN PATNOS İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİRİ AĞIR OLMAK ÜZERE İKİ KİŞİ YARALANDI. KAZA, PATNOS SANAYİ KAVŞAĞI'NDA YAŞANDI.

AĞRI'NIN PATNOS İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİRİ AĞIR OLMAK ÜZERE İKİ KİŞİ YARALANDI....

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Kuğulu Park'ta 2026 Coşkusu
2
2026'da Sağlıklı Beslenme: Diyetisyen Tuba Yıldırım'dan Pratik Öneriler
3
Küçükçekmece’de Silahlı Saldırı: Muhammet Gözsu ve Hasan Ali’nin Cenazeleri Adli Tıp’a Getirildi
4
Şap Nedeniyle Deve Güreşleri İptal - Erol Bilgin: 'Kültürümüz Yaşasın'
5
2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart
6
Korkut’ta 110 Yaşındaki M.M.K. Kar Engeline Rağmen 6 Saate Hastaneye Ulaştırıldı
7
Patnos'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı, 1'i Ağır

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları