Pazarlar'da Engelliler Gönül Sofrasında Buluştu

Pazarlar Kaymakamlığı ev sahipliğinde birlik ve dayanışma vurgusu

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde, Pazarlar Kaymakamlığı tarafından engelli vatandaşlar ve ailelerine yönelik anlamlı bir yemek programı düzenlendi. Etkinlik, ilçe protokolünün katılımıyla birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Programda; Pazarlar Kaymakamı Alper Açıkgöz, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Özdemir, daire amirleri, Kiraz Çiçekleri Engelliler Derneği Başkanı Abdullah Altıntaş ile engelli vatandaşlar ve aileleri yer aldı. Protokol üyeleri, masaları tek tek gezerek katılımcılarla sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada konuşma yapan Kaymakam Alper Açıkgöz, engelliliğin sadece bireylerin değil tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti. Açıkgöz, sevgi, empati ve dayanışma ile aşılamayacak hiçbir engelin bulunmadığını belirterek devletin her zaman özel vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.

Belediye Başkanı Bilal Demirci ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Özdemir de ailelerin talep ve önerilerini dinledi, günün önemine dair düşüncelerini paylaştı.

Etkinlik, toplumsal farkındalığın artırılması temennileri ve çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.

